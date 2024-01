Militantes de Morena desplazados por priistas como Estefan darán voto de castigo a su partido: Camarillo

Los militantes de Morena que han sido desplazados por cuadros provenientes del PRI darán un voto de castigo a su partido en el proceso electoral de este año, advirtió Néstor Camarillo Medina, dirigente estatal del tricolor.

En entrevista, el también diputado local reconoció que su correligionario Jorge Estefan Chidiac fue invitado a sumarse a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que es aliado de Morena en la elección de este año.

Reveló que sostuvo un encuentro con exsecretario de Finanzas y Administración, quién le dijo que analiza la invitación del PVEM pero tomará su decisión final después de que dialogue con la dirigencia nacional del PRI en los próximos días, en la Ciudad de México.

Indicó que el sentir del también exdiputado local es el de muchos morenistas que están siendo desplazados por cuadros de otros partidos, sobre todo del tricolor, e incluso hizo un llamado a esos morenistas a “darle un voto de castigo a su partido”.

Agregó que ha identificado a exoperadores del tricolor que ese llevan a priistas a Morena, con base en la promesa de candidaturas a ediles o diputados locales y federales.

Por la tarde, Melitón Lozano subrayó en su cuenta de X que las personas que no han caminado con la izquierda como Jorge Estefan no podrán comprender lo que defiende la Cuarta Transformación.

“Nestor, priista ejemplar, busca ser un asesor más de nuestra 4T, y se agradece, pero no, personas que no han caminado a la izquierda no podrán nunca comprender lo que defendemos, justo así como el caso de Estefan. Los chapulines al monte y los de morena sabemos cuál es nuestro horizonte”, expuso.