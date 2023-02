Son miles los que han dejado al PRI poblano por culpa de Néstor Camarillo y Alejandro Moreno: Iván Galindo

Iván Galindo Castillejos, exregidor del PRI que recientemente se incorporó al equipo del aspirante de Morena a gobernador de Puebla Ignacio Mier Velazco, responsabilizó a los presidentes estatal y nacional del tricolor Néstor Camarillo Medina y Alejandro Moreno Cárdenas, respectivamente, de la desbandada de militantes que enfrenta ese partido en el estado.

“No se cuentan con las dos manos, no son decenas, no son cientos, son miles en todo el estado”, aseveró en entrevista con La Jornada de Oriente, en la que dio respuesta al reclamo público que le hizo Camarillo por criticar a su dirigencia, al mismo tiempo que participa en actos vinculados a Morena.

Critica corrupción de Moreno y servilismo de Camarillo

Galindo explicó que decidió incorporarse al proyecto de Ignacio Mier, desde una asociación civil denominada Instituto Mexicano para la Transformación, porque le pareció una “opción digna” para hacer política, ante los escándalos de corrupción que han caracterizado al presidente Alejandro Moreno.

Agregó que tampoco ayuda la conducción que Néstor Camarillo ha dado al Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, porque ha sido “servil” y “agachón” frente al gobierno estatal de Morena que encabezó Luis Miguel Barbosa Huerta y que está bajo el mando de Sergio Salomón Céspedes Peregrina desde diciembre pasado.

“Yo no le estoy jugando las contras a nadie, ni estoy jugando en lo oscurito, mi comportamiento siempre ha sido de frente, público y abierto, a diferencia de él (Néstor Camarillo) que está operando intrínsecamente y subrepticiamente a favor de los intereses del gobierno de Morena, cuando se dice ser de oposición”, reprobó.

Iván Galindo pausa su actividad política en el PRI

Cuestionado si va a renunciar a su militancia en el PRI, tal y como se lo pidió Néstor Camarillo a través de una entrevista con los medios de comunicación, Iván Galindo respondió que por “decencia política” decidió pausar su actividad política en el tricolor.

“Si bien es cierto que no estoy operando a favor de ningún partido político, también sé lo que representa esta labor política que estoy haciendo (en el Instituto Mexicano para la Transformación).

“No quiero renunciar a mi militancia, estoy en el PRI desde mi juventud, de verdad que mi corazón se encuentra en el PRI, pero sí me encuentro en pausa, por decisión propia me encuentro suspendido de mis derechos partidistas, porque no me parece correcto jugar a dos bandas”, expuso.

De paso, dijo que es falso que hace pocos meses haya buscado a Camarillo para negociar un cargo en el CDE, a fin de vivir de las prerrogativas del tricolor.

“Yo no he ido ‘a pedir chamba al partido’ como él dice. En 2021, di a conocer un curso- taller de entrega-recepción, en colaboración con una institución académica, dirigido a autoridades municipales. Fue el propio Néstor quien buscó a la institución para ‘pedir un paquete’, sabiendo que yo daba el curso”, sostuvo.