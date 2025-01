Miles en las calles de EU buscan armar la resistencia contra Trump

Washington y Nueva York., Miles de manifestantes marcharon en Washington, Nueva York y otras 300 ciudades de Estados Unidos para protestar por la toma de posesión de Donald Trump y para reiterar sus demandas por los derechos y libertades civiles de las mujeres, incluyendo el del aborto, de los inmigrantes para vivir sin temor, de la comunidad gay, así como en defensa de los palestinos, entre otras, mientras una amplia coalición está construyendo la resistencia contra el regreso al poder de la ideología de la derecha en el país.

En el evento más grande, miles marcharon frente a la Casa Blanca y cerraron el centro de la capital federal a dos días de la investidura de Trump. Hacemos nuestro futuro, declaraba la enorme manta que llevaban los manifestantes en la vanguardia de una movilización a pie que ocupaba el ancho de la calle con un fondo de al menos ocho cuadras.

Pueblo, pueblo, puedes ver qué significa la libertad para mí, coreaban los participantes de uno de los contingentes que incluía una mezcla de jóvenes y viejos desafiantes del frío y la llovizna.

Algunos de los organizadores informaron que se realizaron marchas en al menos 350 ciudades del país y en otras naciones.

Frente al Monumento a Lincoln –sitio de la famosa manifestación de 1963 en la que se escuchó el discurso Tengo un sueño…, de Martin Luther King, cuyo día festivo oficial es mañana, mismo día de la inauguración de un gobierno de lo que muchos comentaron representa justo lo opuesto al mensaje del legendario líder de derechos civiles–. Orador tras orador subrayaron que este evento no era solo una protesta hoy, sino para marcar el inicio de la oposición activa a Trump y su agenda durante los próximos cuatro años.

La marcha, convocada por agrupaciones organizadas y espontáneas de mujeres, de defensores de derechos civiles como de los migrantes, de la comunidad gay y de ambientalistas, tenía un tema central: prepararse para resistir a Trump.

La necesidad una lucha

No nos vamos a quedar quietos mientras los multimillonarios se enriquecen aún más y otros padecen hambre en las calles, afirmó Nailah, del grupo Dream Defenders. Muchos de los oradores refirieron la necesidad de luchar por los indocumentados y las garantías humanas que se merecen. Protege los derechos de los migrantes y Los migrantes hacen grande a nuestro país, eran los mensajes de las pancartas. Una mujer religiosa, quien organiza asistencia para personas en movilidad en Washington, declaró que se debe entender a nivel de gobierno que todas las vidas son preciosas: las de los migrantes, las de los palestinos, las de los trans. Si esta es su primera manifestación, les insto a participar, a encontrar una agrupación local, ser voluntario, necesitamos construir la resistencia. Leslie, una trabajadora de salud de Minnesotta, expuso que vino a Washington con otros 15 sindicalistas del gremio nacional de trabajadores de servicios, SEIiU. Originalmente habían hecho planes para viajar a Washington con la idea de que estarían festejando con su gobernador Tim Walz como vicepresidente, compañero de fórmula de la candidata demócrata Kamala Harris. Cuando perdieron, pensamos que era aun más importante que viniéramos a este sitio que marcará una historia sin pronóstico, comentó a La Jornada.

Sentimos que los beneficios de salud y de acceso al aborto en nuestro estado ahora estarán en riesgo, bajo la administración Trump.

Llegamos aquí de muchos movimientos, llegamos por muchas razones, pero estamos aquí somos seres humanos, declaró Ben Jealous, director de la organización ambientalista nacional Sierra Club. Somos suficientemente poderosos para avanzar sin importar quién sea presidente. Dos oradores palestinos exigieron el fin del apoyo estadunidense al genocidio realizado por Israel en Gaza, mientras ondeaban algunas banderas palestinas entre los asistentes.

Dejen de armar a Israel, afirmaban mensajes estampados en camisetas de varios de los participantes, mientras otros llevaban pancartas con lemas como: Judíos por la libertad palestina.

En Nueva York, unos 2 mil activistas de diversas organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, de la comunidad gay, de los migrantes y trabajadores marcharon desde la alcaldía a Washington Square, coreando :Es el inicio de una resistencia nacional contra Trump y sus fuerzas derechistas. Otras ofrecían una amplia gama de mensajes: Salven la democracia, Violador, combinadas con mensajes de judíos contra el genocidio en Gaza; un contingente se presentó con letreros de Viejos radicales. Estoy marchando para defender los derechos de mi novia, decía una de una pareja adolescente.

Varios participantes comentaban a La Jornada su asombro con el resultado de la elección de noviembre (Nueva York es un estado en donde el candidato o candidata demócrata presidencial casi siempre gana, como fue el caso esta vez). Pensaba que nunca tendríamos que ver a ese criminal en la Casa Blanca otra vez, pero ni modo, ahora sabemos lo que tenemos qué hacer, por eso estamos aquí hoy.

La marcha procedió con un poco de ritmo de una banda de metales y tambores ofreciendo, entre otras rolas, We’re Not Going To Take It”, por la Sexta Avenida y dio la vuelta hacia Washington Square. Ahí, una llovizna logró diluir el mitin al final, a pesar de que los oradores seguían leyendo sus apuntes sin fijarse a su alrededor afirmando que aquí veo multitudes, cuando ya sólo quedaban decenas.

Y es que las marchas y otras expresiones de repudio contra Trump cuando ganó la presidencia por primera vez en 2016 fueron mucho más grandes y animadas, esta vez la gente no podía ocultar la sensación de una derrota con consecuencias ominosas. No puedo creer que estamos protestando por esto otra vez, fue una de las pancartas.

Estos mismos mensajes se repetían a través del país, una expresión amplia de oposición al nuevo régimen que está por tomar las riendas del poder, que muchos insisten en que ofrece esperanza ante la ofensiva derechista que se lanzará a partir de las 12 del día de mañana.