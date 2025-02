Milei promociona criptomoneda y causa pérdidas por 100 mdd

Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei protagonizó un escándalo financiero mundial que está desencadenando la que puede ser la más grave crisis política de su mandato, luego de que el ultraderechista promocionó ayer por la noche en su cuenta de ‘X’ una nueva criptomoneda llamada $LIBRA, “un proyecto privado para incentivar de la economía argentina y fondear pequeñas empresas y emprendimientos”, que están desapareciendo día a día por las medidas económicas gubernamentales, lo que generó sospechas de estafa y ocasionó pérdidas a miles de personas, en su mayoría inversores con ahorros modestos, en un contexto de alta inflación y crisis económica.

El precio de $LIBRA pasó de valer fracciones de centavo a alcanzar un valor máximo de 4.978 dólares minutos después del mensaje que el mandatario envío a las 19, pero horas después la cotización se desplomó a 0.19 dólares, en una operación conocida como “Rug pull”, un tipo de estafa donde un desarrollador lanza un token atractivo para captar aportaciones, luego retirar los fondos, ya inflados, y abandonar el proyecto para dejar a dichas monedas sin valor.

Según el sitio Dex Screener la operación ocasionó pérdidas de entre 80 y 100 millones de dólares. Milei fijó el mensaje promocional y lo mantuvo alrededor de cuatro horas, pero después lo eliminó y emitió otra publicación, que es imposible de aceptar, en la que se deslindó de los hechos bajo la excusa no estar “interiorizado de los pormenores del proyecto”, de acuerdo a los medios locales.

Entre el 70 y el 80 por ciento del activo $LIBRA estaba en manos de muy pocos antes de que Milei promocionara su compra. La operación duró “dos horas más o menos” y se movió un volumen aproximado de 4 mil 400 millones de dólares.

Antes del anuncio de Milei, $LIBRA no estaba disponible en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Para adquirirla se debía usar directamente un enlace de compra en Solana, una plataforma de blockchain de acceso general que permite a cualquiera crear contratos inteligentes, señala el sitio Wired.

Milei y la insistencia en sostenerlo durante varias horas aún después de conocerse el desfalco fue lo que generó el volumen de operaciones que permitió a los artífices capturar unos 87 millones de dólares comprobados o hasta 100 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones.

El golpe llegó incluso a Estados Unidos y afectó a la “memecoin” que lanzó su aliado Donald Trump la misma noche de su asunción presidencial, el 20 de enero pasado, señaló el diario digital de derecha Infobae.

Si bien crear una cripto es “fácil”, el problema que enfrentan diversas compañías es generar que alguien quiera comprar su moneda y por eso detrás de “de toda memecoin” tiene que haber una personalidad influyente que respalde “la estafa piramidal y le de visibilidad”, como en este caso lo hizo lo hizo Milei, señaló el programador y periodista Maximiliano Fridman.

La empresa KIP Protocol, responsable del lanzamiento de la criptomoneda, publicó tres horas después de la polémica, y afirmó que Milei “no estuvo ni está involucrado en el desarrollo o promoción de nuestro proyecto” y que su tuit “fue una expresión personal, sin ninguna relación directa con la compañía”.

Sin embargo, en octubre, Milei sostuvo un encuentro con los directivos de Kip Protocol con el propósito, según la empresa, de “explicar de qué manera la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de Kip se ajusta a la visión de Argentina de transformarse en un centro tecnológico de alcance global”, reportó también Wired.

De acuerdo a la importante página digital El Destape, la participación del mandatario argentino en una estafa global generada con la memecoin $LIBRA generó una caída de la capitalización bursátil del mercado por unos 6 mil millones en solo tres horas de operaciones.

“La difusión de la estafa global estaba pensada realizarse con la utilización de cuentas verificadas hackeadas las que pasaban a simular pertenecer a personalidades, como el propio Javier Milei o el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lo que generaría un mercado marginal destinado a la captura de inversores incautos”, señala el medio.

Agrega que en dicho caso “se presentó como el vehículo para canalizar financiamiento a proyectos de inversión de personas y empresas con dificultades para acceder al mercado formal del crédito denominado Viva La Libertad Proyect. Significaba que quienes invertían en esta moneda estaban generando la los recursos para financiar actividades económicas en Argentina (lo mismo planteaban para Ecuador).

En Ecuador, Noboa no se hizo eco y el intento de estafa no se pudo concretar, por lo menos en el volumen de lo que ocurrió con la moneda promocionada por los libertarios.

Ante el escándalo, el mandatario argentino intentó una justificación culpando a la oposición. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, se lee en la primera parte.

Milei añadió: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”

El presidente no tiene potestad de aconsejar una inversión financiera, señalan medios locales. De acuerdo con el Código Penal de la Nación se trata de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.

El Art. 265 establece que ese accionar “será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que Argentina se convirtió “en un casino donde el croupier es el mismísimo presidente, algo que nunca en la historia se había visto antes”.

Desde la Cámara de Diputados solicitaron formalmente que la Jefatura de Gabinete, liderada por Guillermo Francos, explique la naturaleza de la publicación y se prepara un juicio político ante esta situación y las últimas medidas “temibles” que tomó el mandatario por decreto.

El bloque de diputados de Unión por la Patria informó que presentará un pedido de juicio político contra Milei, a quien acusan de promover en sus redes sociales una “estafa cripto”.

Asimismo, el presidente colombiano Gustavo Petro, criticó a su par argentino y lo exhortó a “invertir en café colombiano” ya que “no lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado”.