Hay más de mil recolectores de basura en la capital de Puebla; muchos son familias completas

Cerca de mil personas están registradas ante el gobierno del municipio de Puebla como recolectores de basura, entre los que hay familias completas que encuentran en el reciclaje un ingreso para su sustento.

Las personas referidas están distribuidas en cuatro cuadrantes en los que la ciudad fue dividida, a fin de que no se disputen áreas de trabajo, señaló el director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte.

En entrevista, el funcionario señaló que el actual gobierno puso orden entre los llamados “pepenadores” pues anteriormente se disputaban las áreas para la recolección de basura.

Aseguró que, además, quienes así lo requieren, son canalizados al Sistema Municipal DIF (SMDIF), a fin de que reciban atención médica, asimismo, se les asesora y apoya con la obtención de documentos que, en muchas ocasiones, no tienen tales como actas de nacimiento.

“Hay mucha gente, son familias completas, buscamos darles orden, que tengan un gafete, que sean reconocidos por la Comuna”, mencionó.

Añadió que los recolectores de basura también son vinculados al banco de alimentos para que con cierta periodicidad, reciban una despensa.