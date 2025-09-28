Domingo, septiembre 28, 2025
NoticiasEstado

Mil 700 trámites sobre derechos patrimoniales en ejido de Chachapa quedan en vilo por defenestración del comisario

Ejidatarios de Chachapa denuncian afectaciones patrimoniales por actuación irregular del excomisario Salvador López
Ejidatarios de Chachapa denuncian afectaciones patrimoniales por actuación irregular del excomisario Salvador López.
Martín Hernández Alcántara

Más de mil 700 minutas y constancias de posesión emitidas entre 2022 y 2025 por el comisario ejidal de Chachapa, Salvador López, habrían quedado sin anuladas, luego de que el Tribunal Unitario Agrario finalmente anuló la asamblea en la que fue electo hace tres años, lo que estaría generando graves afectaciones patrimoniales a los labriegos.

Ejidatarios de Chachapa, junta auxiliar de Amozoc, denunciaron que Salvador López ejerció ilegalmente funciones como comisariado ejidal pese a que su elección, realizada hace tres años, fue impugnada ante los tribunales agrarios y posteriormente invalidada. 

Según testimonios de los agraviados, la planilla encabezada por Salvador López resultó ganadora en la elección de 2022, pero el proceso fue impugnado por el ejidatario Gordián Sombrerero, lo cual derivó en un juicio agrario y un amparo federal. Durante todo ese tiempo, López no tenía autorización para ejercer funciones de comisariado; sin embargo, presidió asambleas, firmó actas, otorgó constancias y cobró por estos servicios, con montos que van desde los 5 mil hasta los 80 mil pesos por minuta.

Los denunciantes calcularon que la actuación irregular del exrepresentante dejó sin validez más de mil 700 minutas y constancias de posesión emitidas entre 2022 y 2025.

La sentencia del Tribunal Unitario Agrario finalmente anuló la asamblea en la que fue electo Salvador López, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales para validar su nombramiento. Con esta resolución, todos los documentos expedidos durante su gestión carecen de validez jurídica.

Los campesinos han dicho que, a pesar de estar al tanto de la impugnación, el visitador agrario de la Procuraduría Agraria en la región, no impidió ni reportó las actividades del entonces representante, lo cual ha sido interpretado por los afectados como un acto de omisión grave y complicidad institucional. La Delegación de la Procuraduría Agraria en Puebla tampoco suspendió al funcionario ni inició alguna investigación, permitiendo así que se prolongara el fraude.

Ante esta situación, ejidatarios afectados han solicitado públicamente que el ex comisariado devuelva el dinero cobrado indebidamente y que la Procuraduría Agraria se pronuncie sobre la reparación del daño. 

También exigieron que en la nueva elección de presidente del Comisariado Ejidal de Chachapa,  convocada para el 11 de octubre, se permita la participación de los perjudicados, quienes buscan una solución legal y transparente a este conflicto agrario.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Telescopio Hubble capta galaxia desconcertante a 67 millones de años luz

La Jornada -
Madrid. Esta imagen del Telescopio Espacial Hubble de la NASA/ESA muestra una galaxia difícil de categorizar. Se trata de NGC 2775, ubicada a 67...
Internacional

La Luz del Mundo celebra en Barcelona su convención anual

La Jornada -
Madrid. La Luz del Mundo, una secta religiosa nacida en México y que tiene a su actual líder, Naasón Joaquín García, detenido en Nueva...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La sombra de La Luz del Mundo en Puebla: posibles vínculos entre desaparecidos de Amozoc y el campo de adiestramiento de Michoacán

Yadira Llaven Anzures -
La desaparición y posterior liberación de 11 de los 12 jóvenes en el municipio de Amozoc, en Puebla, reclutados con falsas ofertas de trabajo...

Detienen a nueve presuntos ladrones de transporte de carga en autopistas

Isaí Pérez Guarneros -
Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a nueve personas, presuntamente integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga en...

Sin localizar, el desaparecido faltante de Amozoc; se descarta que sea el reclutador: FGE

Isaí Pérez Guarneros -
De las 12 personas desaparecidas a inicios de agosto en el municipio de Amozoc, a través de una oferta falsa de trabajo, aún continúa...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025