Mil 700 trámites sobre derechos patrimoniales en ejido de Chachapa quedan en vilo por defenestración del comisario

Más de mil 700 minutas y constancias de posesión emitidas entre 2022 y 2025 por el comisario ejidal de Chachapa, Salvador López, habrían quedado sin anuladas, luego de que el Tribunal Unitario Agrario finalmente anuló la asamblea en la que fue electo hace tres años, lo que estaría generando graves afectaciones patrimoniales a los labriegos.

Ejidatarios de Chachapa, junta auxiliar de Amozoc, denunciaron que Salvador López ejerció ilegalmente funciones como comisariado ejidal pese a que su elección, realizada hace tres años, fue impugnada ante los tribunales agrarios y posteriormente invalidada.

Según testimonios de los agraviados, la planilla encabezada por Salvador López resultó ganadora en la elección de 2022, pero el proceso fue impugnado por el ejidatario Gordián Sombrerero, lo cual derivó en un juicio agrario y un amparo federal. Durante todo ese tiempo, López no tenía autorización para ejercer funciones de comisariado; sin embargo, presidió asambleas, firmó actas, otorgó constancias y cobró por estos servicios, con montos que van desde los 5 mil hasta los 80 mil pesos por minuta.

Los denunciantes calcularon que la actuación irregular del exrepresentante dejó sin validez más de mil 700 minutas y constancias de posesión emitidas entre 2022 y 2025.

La sentencia del Tribunal Unitario Agrario finalmente anuló la asamblea en la que fue electo Salvador López, al considerar que no se cumplieron los requisitos legales para validar su nombramiento. Con esta resolución, todos los documentos expedidos durante su gestión carecen de validez jurídica.

Los campesinos han dicho que, a pesar de estar al tanto de la impugnación, el visitador agrario de la Procuraduría Agraria en la región, no impidió ni reportó las actividades del entonces representante, lo cual ha sido interpretado por los afectados como un acto de omisión grave y complicidad institucional. La Delegación de la Procuraduría Agraria en Puebla tampoco suspendió al funcionario ni inició alguna investigación, permitiendo así que se prolongara el fraude.

Ante esta situación, ejidatarios afectados han solicitado públicamente que el ex comisariado devuelva el dinero cobrado indebidamente y que la Procuraduría Agraria se pronuncie sobre la reparación del daño.

También exigieron que en la nueva elección de presidente del Comisariado Ejidal de Chachapa, convocada para el 11 de octubre, se permita la participación de los perjudicados, quienes buscan una solución legal y transparente a este conflicto agrario.