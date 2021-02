Miguel Barbosa insta a quienes buscan reelegirse a dejar sus cargos públicos

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, manifestó que todos aquellos alcaldes y diputados que buscan la reelección deben realizar una valoración sobre los resultados que dieron y si eso les alcanza para que los ciudadanos vuelvan a votar por ellos.

De esa forma, el mandatario respondió cuando en la rueda de medios que ofreció le pidieron su opinión respecto a que el delegado con funciones de presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Bracamonte González, pidió a la alcalde Claudia Rivera Vivanco desistir de buscar repetir en el cargo y enfocarse a trabajar por el municipio.

Al respecto, el mandatario poblano sostuvo que quienes quieren reelegirse deben tomar en cuenta la aceptación social donde la decisión se torna compleja, ya que se busca una reelección que está supeditada a valoración que tienen ellos y es con base en el trabajo que se hizo durante sus cargos.

Y es que dijo, hay regidores, alcaldes, diputados locales y hasta federales que han anunciado su intención de repetir en el cargo, sin que hayan analizado si les alcanzará para volver a ganar en las elecciones de junio próximo.

“Si el resultado es favorable que lo intente y si no es así, pues entonces que desista, yo no me voy a pronunciar en el caso de Claudia Rivera, sólo me voy a referir en el caso de si alguien participa o no”, pronunció.

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que si hay quejas hacia el comportamiento irregular de funcionarios, ya sea de nivel estatal o municipal, estas deben presentarse ante las denuncias correspondientes, es decir Contraloría Municipal o la Auditoría Superior del Estado.