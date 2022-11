Migrantes, muerte, poesía

Ya he escrito en muchas otras ocasiones sobre migrantes de nuestro continente y su paso por nuestro país hacia la utopía que es Estados Unidos, ese mosquitero electrónico al que se acercan como polillas; he denunciado nuestra deplorable xenofobia y los maltratos de los que son presa a manos de autoridades mexicanas y de las mafias de nuestro país que los depredan valiéndose de su condición de indocumentados. En palabras de Manú Chao en su canción “Clandestino”: “Solo voy con mi pena, Sola va mi condena, Correr es mi destino, Para burlar la ley, Perdido en el corazón, De la grande Babylon, Me dicen ‘el clandestino’, Por no llevar papel”. En efecto, por su condición de clandestinidad, por no tener papeles, son presa de cuanto malandro decida aprovecharse de ellos, sea oficial o del crimen organizado. Las notas de sus desapariciones, de sus muertes, de sus desgracias, suelen estar perdidas en la inmensidad de la información que circula en medios en general. De vez en cuando, sea porque se mueven en caravana, lo que provoca molestia en la población mexicana que los ve a su paso, sea porque las autoridades o los familiares encuentran una fosa común con lo que visibilizamos una de las aristas de la abyección que les rodea, sea porque se reúnen los presidentes de Estados Unidos y México para decidir los destinos de estos migrantes en planes pretendidamente humanitarios y a su favor, sea por cualquiera de estas causas, los medios ponen mayor atención y hacen notas dramáticas cuando no de nota roja. Por ahí es que las redes sociales se hinchan de mensajes de indignación y de infografías y mensajes sobre la migración y sobre las atrocidades cometidas, para, unos cuantos días después, enfriarse y desaparecer sepultadas entre las toneladas de memes, chismes, tik- toks y mensajes “inteligentes” de cuanto “influencer” se aparezca en la red. Por supuesto, como ya es costumbre, los peje zombis y los anti peje zombis, ambos bañados en estulticia, aprovecharán para echar porras o pifias al habitante de Palacio Nacional y sus extrañas políticas migratorias. Y después, la nada; y los nadie, que son de nadie también, siguen caminando como espectros que deambulan en este territorio de muerte que es México. ¡Vaya famita que tiene nuestro país!, ese que también expulsa grandes cantidades de migrantes al país vecino y que también tiene su cuota de muertos a merced del desierto, de polleros ambiciosos y asesinos, del crimen organizado y de los “minutemen”, pero que a su vez es cuello de botella para los que vienen del sur. Víctimas y victimarios…

No obstante, en esta ocasión quiero abordar el tema desde una perspectiva diferente y que se encuentra en una clave muy distinta. Hace unos días asistí a un estupendo evento organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, a través del Posgrado en Ciencias del Lenguaje y fue la conferencia magistral y lectura de poemas por parte del poeta y activista chiapaneco Balam Rodrigo. El autor, que ha obtenido numerosos premios, entre ellos, el Premio Bellas Artes de Poesía de Aguascalientes en 2018 por su poemario “El Libro Centroamericano de los Muertos”, nos dio un breve panorama de su vida y lo que lo llevó a escribir poemas y hacerlo sobre una temática tan compleja. Uno de los puntos más interesantes que trató Balam Rodrigo es el término “Centromexicanidad” que aborda en un ensayo en el que describe la peculiar identidad que se produce en espacios liminares, como la frontera sur, publicado en enero de este año en el portal de la revista Otros Diálogos de El Colegio de México. “Centroamexicanidad: mexicanidad + centroamericanidad: identidad cultural múltiple de aquellas personas que comparten rasgos identitarios comunes tanto a los mexicanos como a los centroamericanos y que no está dada por el mestizaje forzado (mexicanización), la asimilación o apropiación cultural (hibridación o aculturación), la imposición cultural hegemónica (económica o política), sino por un pasado y un presente continuos y no disruptivos en términos ancestrales, al compartir, abrevar y participar de la misma memoria cultural colectiva (el imaginario centroamericano y la cosmovisión mesoamericana), pese a las adversas circunstancias geopolíticas”. Su visión regional me parece estupenda pues nos hace ver que los fenómenos sociales, pese a que transcurren en un lugar en particular, se hallan atravesados por circunstancias que se originan en muchos otros lugares; además, la región desde la que escribe Balam Rodrigo, que es nuestro sur, es compartido con Guatemala a nivel territorial e histórico y con otras partes de Centroamérica producto de la migración constante, de esos hombres, mujeres y niños hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y americanos de otras latitudes, que llegan a nuestro país. Balam compartió experiencias, contestó preguntas y nos introdujo en un mundo complejo y doloroso. A la pregunta expresa de la extrema corporeidad presente en uno de sus poemarios, contestó con una historia que nos heló la sangre centrada en la muerte de un migrante despedazado por el tren, por La Bestia… y de ahí, el homenaje a ese ser humano cuyos pedazos integran ese libro.

Más adelante, nos recitó algunos de sus poemas que, a falta de calificativos más acertados, considero contundentes, descarnados, devastadores, precisos. Me tomo la licencia de compartir algunos que considero puntuales para ejemplificar su trabajo. En el “Libro Centroamericano de los Muertos”, Balam escribe en el poema de apertura llamado “Sermón del migrante (bajo una ceiba)”: “Y Dios también estaba en exilio, migrando sin término; viajaba montado en La Bestia y no había sufrido crucifixión sino mutilación de piernas, brazo, mudo y cenizo todo Él, mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos, sin fin; y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera”… “y aun mientras caía, antes aun de las mutilaciones, antes de que lo llevaran al forense hecho pedazos para ser enterrado en una fosa común como a cualquier otro centroamericano, como a los cientos de migrantes que cada año mueren asesinados en México…” Quien migra, elevado a una potencia divina, su sufrimiento equiparado al del Gólgota, vive y vive una y mil veces la mutilación, el flagelo y, lo que es peor, el olvido. En “14º 40’ 35.5” N 92º 08’ 50.4” W – (Suchiate, Chiapas)”, Balam escribe unos de los versos más crudos, penetrantes, tristes, que he leído: “Abandoné el olor a cuerpos quemados de mi aldea, la peste militar con sus ladridos de ‘tierra arrasada’ mordiendo hueso y calcañar con metrallas y napalm, su huracán de violaciones y navajas que aniquilaban a los hombres de maíz con perros amaestrados por un gobierno que alumbra el camino de sus genocidas con antorchas de sangre y leyes de mierda. (…) Nunca llegué. (…) Dos machetazos me dieron en el cuerpo para quitarme la plata y las mazorcas del morral: el primero