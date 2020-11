Desde Puebla líderes migrantes denuncian vínculos de Ixelt Romero con el morenovallismo; aseguran que fue denunciada penalmente

Supuestos vínculos con el morenovallismo, así como denuncias penales por extorsión y ante la contraloría estatal pesan sobre Ixelt Romero Rodríguez, directora del Instituto Poblano de Atención al Migrante, revelaron este jueves los líderes de las organizaciones de Migrantes Pies Secos, Unión de Poblanos en el Exterior, la Federación de Clubes Mexicanos USA y el Club Centro Vida Migrante.

En conferencia de medios Ricardo Andrade Cerezo, Pedro Ramos y Luis Espejel, representantes de las organizaciones, respectivamente, subrayaron que Ixelt Romero les ha presumido su cercanía con la familia Riestra –debido a que fue secretaria particular de Mario Riestra Venegas– cuyos integrantes fueron cercanos al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Asimismo, señalaron sus vínculos con Luz María Aguirre, secretaria particular del ex gobernador, José Antonio Gali Fayad, así como con el ex contralor estatal Rodolfo Sánchez Corro con quien trabajó como analista Consultivo.

Incluso afirmaron que en 2012 se comunicó con los diferentes liderazgos en Estados Unidos para pedirles el voto por el priista, Enrique Peña Nieto.

Agregaron que la funcionaria estatal ha sido objeto de denuncias penales y de tipo administrativo por parte de ex colaboradores suyos como Patricia López Molina, directora de Mi Casa es Puebla Los Ángeles, a quien Ixelt Romero la habría extorsionado con 70 mil pesos, dinero que le pidió bajo el argumento de que debía regresar parte de su sueldo ya que por la epidemia de Covid-19 no había podido viajar a Estados Unidos para realizar sus funciones.