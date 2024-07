“Migración, fuente de todo mal en EU”, el coro republicano

Una y otra vez, los oradores afirmaron que todos los males, del ingreso de migrantes, el crimen, las drogas cesarán, mágicamente al parecer, el día que Trump sea electo presidente.

Trump, por segunda noche, entró al ritmo de la canción YMCA (un himno gay de los 70), a la arena para sentarse en el palco VIP y absorber las olas de elogios y tributos con una sonrisa de monarca.

Pero también los republicanos buscan más votos con este espectáculo, y este martes lograron ofrecer la imagen de unidad partidaria con la presencia de la ex precandidata presidencial republicana Nikki Haley, que ensalzó al candidato. Declaró que uno no tiene que estar de acuerdo con Trump 100 por ciento del tiempo para votar por él. Yo no lo estoy , y subrayó que tenemos un país que salvar votando por Trump.

Otro excontrincante republicano y que ahora buscaba ser nombrado su vicepresidente, el senador por Florida Marco Rubio, repitió los temas de la noche, restablecer la seguridad en casa y en el extranjero y hacer “América grande otra vez”. Por cierto, todos los principales líderes republicanos han llegado aquí para someterse al reino de Trump con la excepción de uno: su ex vicepresidente Mike Pence, cuyo ahorcamiento fue exigido por los fanáticos desatados por el entonces presidente para descarrilar la elección, ya que el vicepresidente rechazó la orden para interrumpir el proceso constitucional.

Tal vez el orador más elocuente fue un bulldog, que sólo miró al público sin ofrecer ninguna desinformación ni atacó a ningún inmigrante. Subió al podio al lado de su amo, el gobernador de West Virginia, Jim Justice, político que ha enfrentado múltiples multas y cargos criminales por corrupción (no se atrevió a culpar a un mexicano de sus problemas legales).

El poeta

En los diferentes stands por toda la zona del Foro Fiserv, la arena donde se realiza la convención y los centros de convenciones a su alrededor, se vende todo tipo de productos de propaganda trumpista, pero hay uno que sorprendió: con una manta que decía Poesía Trump y el poeta más grande de nuestra generación , y promoviendo que sea declarado poeta laureado de Estados Unidos, se vendía un libro que incluye todos los tuits y mensajes del ex presidente, elogiando cuán lírico es su mensaje.

Los demócratas

Más allá de la Disneylandia trumpista realizada dentro de la fortaleza en el centro de Milwaukee y transmitida al país, la campaña de su contrincante y presidente de Estados Unidos, Joe Biden, continuaba navegando en una crisis interna de confianza mientras intentaba contrarrestar el espectáculo republicano. De hecho, el equipo de campaña envió a representantes a Milwaukee para responder y refutar los ataques republicanos y para insistir en que Biden permanecerá como el candidato demócrata a la presidencia.

Pero la crisis de confianza dentro del Partido Demócrata en torno a su candidato aún no ha sido superada. Hasta la fecha, por lo menos 19 legisladores federales demócratas han llamado a que Biden ceda la candidatura a otra persona, y no cesa el debate interno sobre si el presidente debe o no abandonar su esfuerzo de reelección.

Las encuestas siguen mostrando un empate técnico a escala nacional, pero con Trump con una ventaja en varios estados claves que ganó Biden hace cuatro años.

