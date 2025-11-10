Migración, colectividad y activismo, temas de Vías alternas de la interculturalidad

Hasta el domingo 23 de noviembre, se llevará a cabo el festival Vías alternas de la interculturalidad que en su edición 11 reflexiona sobre cómo la migración es un derecho humano, y cómo es que los discursos de xenofobia, racismo, aporofobia y desigualdad social afectan a las poblaciones migrantes y cómo estas, al mismo tiempo, aportan su cultura, su historia y su lengua.

Organizado por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), que será la principal sede del festival, así como la Asociación Civil Puente Ciudadano, el colectivo de periodismo cultural Subterráneos, la Secretaría de Cultura de Puebla, así como la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y el Complejo Cultural Universitario (CCU), el festival gira en torno a la Colectividad y activismo en torno a la migración.

El programa, que contempla la realización de mesas de diálogo, talleres, un ciclo de cine, presentaciones artísticas y editoriales, abordará la migración, las políticas de acogida y el activismo que cruza fronteras, visibilizando las condiciones de las personas en contexto de movilidad humana.

Para este viernes 14 de noviembre a las 12 horas en el MNFM se llevará a cabo la mesa De la acogida a la exclusión: trayectorias de las políticas migratorias, para reflexionar sobre la reconfiguración de las políticas migratorias y sus efectos colaterales. Participarán Leticia Calderón, del Instituto Mora; Guillermo Yarizar, de la Universidad Iberoamericana de Puebla y Sebastián Tucson Green, líder migrante.

Mientras que, para el martes 18 de noviembre, a las 12 horas, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, se hará la mesa Resistencias que cruzan fronteras: activismo y desplazamiento, para abordar los diferentes movimientos que han surgido a nivel nacional e internacional, los cuales visibilizan las condiciones que viven las personas desplazadas a causa de las guerras, el crimen organizado o las políticas antimigrantes. Participarán Marco Castillo, del Movimiento en defesa de las comunidades mexicanas ante la política de Trump; Araceli Espinosa, del instituto sede; Raúl Caporal Montes, de Casa Frida; y Pablo Guillen, de la UNAM.

Asimismo, en colaboración con el Festival Ambulante y teniendo por sede las salas de cine del CCU, hasta el 11 de noviembre a las 17 horas se proyecta un ciclo de cine documental con perspectiva social, que abarca realidades de México, Irán, Canadá y Guatemala.

Para el sábado 22 de noviembre de 10 a 14 horas en el mismo MNFM, se realizará el taller Recordar es vivir. Fotografía de concierto, el cual estará a cargo de Diego Rodríguez Córdoba, concebido como un Laboratorio intercultural de música que busca propiciar un encuentro artístico que reconozca la diversidad musical de las comunidades migrantes en Puebla y se vincule a través de una composición en honor al gestor cultural Hugo Cabrera.

También durante el sábado 22 y el domingo 23, se realizará el Mercadito intercultural en el MNFM, un encuentro artesanal y gastronómico solidario, en el que participarán colectivos de personas en movilidad.

El domingo, también en el MNFM, se llevará a cabo la inauguración del mural que realizará el artista Gune 36 -a las 11:30 horas-, el taller de Fanzine, a cargo de Anayenzi Picazo González, la charla Literatura Cyberpunk: crítica a la tecnología moderna, con David Sánchez; y el concierto de cierre a cargo de Angie Rocker y Los cráneos rojos, así como Acróbata, banda conformada por Rodrigo Palma, Esteban Cárdenas, Alfonso Corte y Fernando Obregón, que retoma lo sonidos de la música post-hardcore que busca expandir el paisaje sonoro, con recursos del post-rock y el post metal.

Especialmente, para reconocer el aporte que tuvo en los mismos conceptos de colectividad y activismo, el festival hará un homenaje póstumo a Hugo Cabrera Cortés, periodista, gestor, músico, activista y fundador del festival, cuya labor ha sido un parteaguas en la cultura de Puebla.

Denominado Transeúnte por siempre: homenaje a Hugo Cabrera, el acto está programado para el mismo domingo 23 de noviembre de 12 a 15 horas. Llamado así en referencia al programa radiofónico que condujo durante 25 años en la radio universitaria, el homenaje se propone como un reconocimiento a la vida y el legado del comunicador.

En él, participarán músicos con los que Cabrera compartió el escenario desde la década de los 90 del siglo anterior, integrantes de su colectivo Raíces sonoras con intérpretes en lenguas originales, artistas actuales y miembros del Frente Rockero Poblano, coordinados por Gil Cabrera. Enlistó a Cuarto Blanco, Híkuri, Salvaje, Nacho Pata, Roberto Gutiérrez, entre otros más.

Te podría interesar: Con 3 mesas, Museo Amparo e IMACP abren el foro Rumbo a Flash 2026