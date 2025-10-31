Jueves, octubre 30, 2025
Mientras un sector del transporte avala operativos de la SMT contra unidades irregulares, otros piden tolerancia

Reconocen que hay más de 300 colectivas que trabajan sin permiso

Operativos de la SMT en Tehuacán retiran más de 300 unidades irregulares; transportistas se dividen entre apoyo y críticas
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. Mientras unos líderes del transporte público en Tehuacán reconocieron que existen más de 300 unidades irregulares prestando el servicio colectivo, mismas que tuvieron que dejar de circular ante los operativos que aplica la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado contra el transporte irregular y argumentaron que es un mal necesario, otros como Mazai Alejandro Mendoza celebraron las acciones gubernamentales para poner orden en el sector.

En rueda de prensa Pedro López y otros representantes del transporte pidieron al gobierno del estado tolerancia, al resaltar que es necesario aplicar un estudio técnico para definir las necesidades que tiene el municipio en materia de transporte público.

Según el líder transportista, existe un estudio técnico que se inició en 2013, pero no se concluyó; sin embargo, consideró que con eso se justifica la presencia de todas esas unidades que circulan sin permiso, porque ahí se establece la necesidad que tiene la ciudadanía del servicio y, a su vez, la posibilidad de los transportistas de proporcionarlo.

Resaltó que a partir de ese año la ciudad ha crecido considerablemente y dentro de ese estudio se amparan 343 unidades que no tienen permiso para trabajar, pero señaló que por ello ahora piden que se continúe con el estudio técnico y, mientras tanto, se permita dar el servicio a la ciudadanía.

Por su parte, Pedro López y otros concesionarios pidieron al gobierno del estado tolerancia y la aplicación de un estudio técnico para medir las necesidades que en materia de transporte tiene el municipio.

Quienes participaron en esa rueda de prensa aceptaron que esos vehículos “no tienen nada, son unidades si bien están emplacadas de particular para pagar todos los impuestos, no tienen el permiso”, motivo por el que tampoco se les pudo considerar dentro de los trámites de revista vehicular y el reemplacamiento de transporte público.

Por su parte, Mazai Mendoza, quien representa otro grupo de transportistas, manifestó su total acuerdo con los operativos de la SMT, expresando que es una forma de demostrar que la titular de la secretaría, Silvia Tanús, está cumpliendo con el compromiso que hizo en Tehuacán.

Aseveró que es necesario que se saquen todas las unidades irregulares, tanto colectivas como las que trabajan por plataformas digitales, porque de ese modo se está poniendo orden en el servicio de transporte del municipio.

