Mientras no haya condiciones sanitarias, no se autorizan obras en la capital: Barbosa

Aunque el ayuntamiento de Puebla anunció que se realizarán varias obras en la capital estatal como parte del Programa de Mejoramiento Urbano que encabeza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que no se permitirán trabajos hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.

En conferencia de medios este miércoles el mandatario estatal dijo que incluso su administración no ha iniciado proyectos de infraestructura, ya que la prioridad es atender la crisis de salud que se tiene.

“Lo decimos para quienes piensen que van a tomar decisiones fuera del estado, se equivocan, aquí tomamos las decisiones nosotros, son bienvenidos los recursos, bienvenida la inversión, más allá que sea pequeña, mediana o grande, lo que sea”, asentó.

Agregó que las obras de la Sedatu no son definidas por los ayuntamientos, sino que se concretan a través de convenios que hace la Federación y aunque consideró que pudiera “haber una inclinación” para generar una percepción pública hacia alguien en específico, aseguró que no hay condiciones ahorita.

Reveló que hasta ahora el gobierno estatal no tiene grandes proyectos financiados con recursos federales e insistió:

Se los digo con franqueza, mientras se está en alerta máxima por coronavirus no se va a poner en marcha una sola obra, pero pueden esperar unos días, independientemente de si los recursos son federales o no, no se iniciarán”, advirtió.

Cabe precisar que la alcalde Claudia Rivera Vivanco, en conjunto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, anunciaron el pasado fin de semana de una inversión de más de 181 millones de pesos para cuatro obras en la capital.

En estos trabajos se contempla el mejoramiento del zócalo, que tendrá un costo de 77 millones de pesos, así como la construcción del Espacio Cultural Planta Hidroeléctrica Carmela; un nuevo mercado de Amalucan y un parque de barrio en la colonia México 83.