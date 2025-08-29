Microbioma y cáncer

La visión de la salud humana ha evolucionado, de un organismo aislado a un ecosistema complejo habitado por billones de microorganismos. Este colectivo, conocido como el microbioma, coexiste y co-evoluciona con nuestras células, actuando como un órgano integral que influye en el equilibrio biológico y la respuesta inmunológica. En el contexto del cáncer, esta interacción es crucial, ya que un desequilibrio microbiano o “disbiosis”, puede ser tanto un impulsor de la enfermedad como un modulador de la respuesta a los tratamientos.

La relación entre la disbiosis y el cáncer es multifactorial. Una de las principales vías es la inflamación crónica, donde la presencia de bacterias patógenas o la pérdida de la integridad de la barrera intestinal, activa vías de señalización proinflamatorias como NF-κB (Factor Nuclear κB), que regula la expresión de genes involucrados en la respuesta inmune, inflamatoria, y en el crecimiento y supervivencia celular; así como STAT3, que tras ser activado regula genes implicados en la proliferación, supervivencia y diferenciación celular, siendo fundamental en el desarrollo normal pero también implicado en patologías como el cáncer, la inflamación y enfermedades autoinmunes.

Esta inflamación sostenida puede dañar el ADN y crear un microambiente favorable para el crecimiento tumoral. Algunos microorganismos actúan como agentes causales directos, como la bacteria Helicobacter pylori, que aumenta el riesgo de cáncer gástrico, y Fusobacterium nucleatum en el cáncer colorrectal, que secuestra la vía Wnt/β-catenina, promoviendo la proliferación celular descontrolada.

Otros microbios, como cepas de Escherichia coli y Bacteroides fragilis, producen toxinas que dañan directamente el ADN del huésped.

La composición del microbioma de un paciente puede determinar la eficacia de los tratamientos oncológicos. En la inmunoterapia, pacientes con melanoma avanzado que consumen una dieta rica en fibra y tienen una microbiota diversa (incluyendo bacterias de la familia Ruminococcaceae) responden mejor y sobreviven más tiempo. Esto se relaciona con la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) con efectos antitumorales. Por el contrario, el uso de antibióticos se ha asociado con una menor respuesta a la inmunoterapia.

En la quimioterapia, el microbioma influye en la toxicidad y efectividad de los fármacos. La dieta puede alterar la comunidad microbiana intestinal, afectando la toxicidad de los medicamentos hasta en 100 veces. La muerte de células intestinales por quimioterapia puede favorecer el crecimiento de bacterias nocivas, ralentizando la recuperación.

La comprensión del microbioma abre nuevas vías en la oncología. Las estrategias dietéticas son un pilar fundamental en la prevención, con dietas ricas en fibra que fomentan una microbiota protectora, mientras que las dietas ricas en grasas promueven bacterias y metabolitos que aumentan el riesgo de cáncer colorrectal.

El microbioma también podría servir como herramienta de diagnóstico no invasivo, utilizando el análisis de microbiota fecal como biomarcador para la detección temprana del cáncer colorrectal. El concepto de “oncobioma” sugiere que el perfil microbiano de un paciente podría guiar un tratamiento personalizado, ayudando a seleccionar terapias más efectivas.

A pesar del potencial, la investigación enfrenta desafíos: la composición del microbioma es única y dinámica, existe redundancia funcional, limitaciones técnicas para estudiar bacterias anaerobias, y falta de estandarización clínica y regulatoria, lo que frena la aplicación masiva de estas terapias.

En conclusión, el microbioma es un actor dual en el cáncer, promoviendo la enfermedad o ayudando a combatirla. La comprensión de esta relación abre el camino hacia una oncología de precisión microbiana, considerando no solo el genoma del paciente, sino también su ecosistema microbiano, permitiendo estrategias de prevención y tratamiento más sofisticadas y personalizadas.

