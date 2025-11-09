Michoacanos, no están solos: Sheinbaum al presentar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Ciudad de México. Los michoacanos “¡no están solos!”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presentar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La estrategia, detalló, tendrá una inversión de 57 mil millones de pesos y se apegará en 12 ejes para llevar la pacificación a esa entidad.

Le mandataria encabezó la presentación de este plan desde el Patio Central de Palacio Nacional, donde refirió que consta de más de 100 acciones; y enfatizó que cada 15 días personalmente dará seguimiento a estas acciones y se darán cuentas públicas de los avances cada mes en la mañanera.

“Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda: la seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México a la educación, la salud, el acceso a vivienda, empleo digno; es decir, desarrollo con justicia y bienestar”.

Ante prácticamente todos los integrantes de su gabinete legal y ampliado, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la jefa del Ejecutivo federal manifestó renuevo su indignación y pesar por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado fin de semana durante un acto público.

“En últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato de Carlos Manlio, compartimos el sentimiento, su cobarde homicidio le duele no sólo a su familia y comunidad, sino a todo Michoacán y al país”.

Tras ese crimen, refirió, el pasado 4 de noviembre instruyó a todo su equipo de gobierno a mantener reuniones con representantes de todos los sectores sociales, económicos y de pueblos originarios en el estado, a fin de delinear y definir el plan integral para pacificar el estado, el cual se presentó este domingo.

La mandataria destacó que parte de los 57 mil millones de pesos en total que se destinarán para ejecutar el plan serán aportados de manera mixta.

Agregó que en 2026, la inversión para los programas de Bienestar para el estado será de 37 mil 450 millones de pesos y se beneficiará a cerca de 1.5 millones de habitantes.

Sheinbaum Pardo puntualizó que se dará seguimiento puntual y se mantendrá el fortalecimiento del Plan, por lo que las reuniones entre los miembros de su gabinete y los sectores de aquel estado continuarán.

“Llegamos al gobierno con un amplio apoyo social sustentado en una convicción: la seguridad y la paz son fruto de la justicia, nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. A todas y a todos los michoacanos les decimos: ¡No están solos! Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda”.

Indicó que para poder llevar esta estrategia, el gobierno federal impulsará aún más austeridad republicana “para poder destinar todos los recursos a nuestro país, al pueblo de México. No se descobija a nadie, al contrario, se hace un esfuerzo especial para los michoacanos”.

