Mi parentesco con el gobernador de Puebla es lejano, afirma Ignacio Mier

El senador por Morena, Ignacio Mier Velasco, afirmó que tiene una relación de consanguinidad lejana con el gobernador Alejandro Armenta Mier, al ser cuestionado sobre si tiene una aspiración política en las siguientes elecciones.

En una entrevista en el Senado de la República, expuso que su relación con el titular del Poder Ejecutivo es más en términos de cercanía, identidad, cariño y afinidad política, como la que tiene con otros de sus compañeros de Morena, pero su parentesco es de octavo o décimo grado.

“Tenemos una relación político afectiva de hace muchos años. En el 92 nos encontramos en Acatzingo, siendo muy jóvenes los dos y nos empezamos a decir primos. En realidad nuestra relación familiar está en octavo o décimo grado. En términos de consanguinidad tenemos una relación ya lejana”.

Agregó que conoce a Armenta Mier desde hace muchos años y que en el Movimiento de Regeneración Nacional enfrentaron muchas batallas juntos.

Al ser cuestionado si está a favor de acabar con el nepotismo en la política, el senador de la República dijo respaldar lo que ha sido una política impulsada por Morena.

Fuentes políticas señalan que en realidad Ignacio Mier es primo hermano del gobernador del estado, ya que el padre del primero fue hermano de la madre del titular del Ejecutivo estatal.

En mayo de 2024, este medio de comunicación publicó la versión en el sentido de que Ignacio Mier Velazco pasó de la euforia de creer y hacer creer a muchos de que sería el próximo gobernador de Puebla, a convertirse en un candidato a senador “de manos caídas” en el proceso electoral de ese año, ya que, de todos los aspirantes de la 4T, es el que menos hizo campaña y la mayor parte del tiempo se ignoraba cuáles fueron sus labores proselitistas.

Según la especie, lo que llevó a esta actitud del hoy senador fue su profundo odio hacia su primo Alejandro Armenta Mier, a quien no le perdona que le haya ganado la candidatura a la gubernatura, pese a todos los discursos que ambos personajes pronunciaron a favor de la unidad del movimiento obradorista.

Se dice que, poco después de perder la postulación, Mier habría buscado la manera –a través de terceros– de acercarse a Eduardo Rivera Pérez, el líder de la oposición y candidato del Prian a la gubernatura de Puebla, todo con el propósito de hacer perder a su primo.

Consulta: José Chedraui puede ser candidato común de Morena y el PVEM en 2027: Escobar

Pero después se percató que sufriría graves consecuencias de que fuera detectado como un traidor a la 4T.

Puedes lee: Ningún familiar de apellido Armenta o Mier podrá aspirar a un cargo en 2027 o 2030, sostiene el gobernador