Mi padre “El Pichón” quedó desilusionado del Yunque porque su utopía ideológica nunca funcionó: García Cazas

Mi padre quedó desilusionado del “Yunque” porque la utopía que promueve esta organización secreta de ultraderecha se aplicó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y nunca funcionó, subrayó Eduardo García Cazas, hijo del extinto empresario Eduardo García Suárez, mejor conocido como “El Pichón”, quien fue fundador del Frente Universitario Anticomunista (FUA) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

En entrevista con La Jornada de Oriente, quien también es empresario, en su momento ligado a la derecha en Puebla y al PRI, subrayó que Herberto Rodríguez Regordosa lo intentó meter al Yunque pero nunca estuvo de acuerdo en la estrategia de vincular la religión con la política como profesa la también conocida como “organización”.

García Cazas confesó la desilusión que le causó a su padre, García Suárez, quien fue presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex), que la ideología económica que promueve El Yunque no haya funcionado durante el sexenio neoliberal Carlos Salinas.

“Al contrario las desigualdades sociales se ensancharon a partir de los gobiernos de derecha. Hay que decir las cosas como son. La derecha llegó al poder con Miguel de la Madrid, continuó con Carlos Salinas y se recrudeció con Ernesto Zedillo, quien le termina entregando el poder al Yunque porque Vicente Fox miembro de esta organización”.

Asimismo, subrayó que “El Pichón” como se le conocía a García Suárez entre los FUAS no dejó por decisión propia el Consejo de la UPAEP, universidad creada por los activistas de ultraderecha, si no que más bien Antonio Quintana, quien es considerado el líder máximo del Yunque, lo destituyó por su cercanía con Ramón Plata Moreno, considerado el fundador de la organización.

- Advertisement -

“Toño Quintana, el jefe máximo del Yunque corrió a mi papá del Patronato de la UPAEP, a pesar de que mi padre fundó la universidad”.

Afirmó que Antonio Quintana estuvo involucrado en la muerte de Ramón Plata Moreno, quien según el libro “El Yunque, la Ultraderecha en el Poder” del periodista Álvaro Delgado, fue el fundador de la organización.

“Cuando Toño Quintana llegó a tener el control de la organización, lo primero que hizo fue deshacerse de los discípulos de Ramón Plata y el discípulo más cercano a él era mi padre, Eduardo García, El Pichón”.

Recordó que García Suárez fue quien compró los terrenos donde en la actualidad se ubica la universidad en la colonia Santiago a Manuel Espinosa Yglesias y la Fundación Jenkins, con un pagaré de Leonardo Ortiz del Banco de Puebla.

- Advertisement -

Agregó que tras salir como integrante del patronato de la UPAEP, inició un hostigamiento contra García Suárez por parte del Yunque, utilizando como pretexto su amistad personal con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Manuel Camacho Solís y José Francisco Ruiz Massieu.

“Eso lo usaron para querer vender a mi papá como un traidor a la causa. Al final, mi padre vio muchas cosas que no le parecían del Yunque y de la derecha”, expuso.

Herberto Rodríguez me quiso meter al Yunque

García Cazas afirmó que Herberto Rodríguez Regordosa, exintegrante de la Coparmex y exdirectivo de la UPAEP, lo intentó iniciar en el Yunque; sin embargo, no le gustó que la organización combine la religión con la política.

“Me quisieron hacer juramentar hace muchos años, estoy hablando de principios de los 80 pero a mí nunca me gustó El Yunque, nunca estuve de acuerdo en mezclar la religión con la política. Soy totalmente contrario a los dogmatismos. La religión es para uno en lo interior. Si uno cree en Dios es algo muy personal pero no puedes usar a Dios de bandera para fines políticos. En eso yo siempre me opuse. Con mi papá tenía discusiones sobre eso. Eso es lo que hace el Yunque”, acotó.

Agregó que también está en contra de los maniqueísmos de buenos y malos, que profesan los yunquistas, quienes exigen estar con ellos o en caso contrario eres su enemigo.

García Cazas afirmó que si viviera su padre respetaría su decisión de buscar a través de Morena, un partido de izquierda, la presidencia municipal de San Andrés Cholula.

Y es que afirmó que Morena no está peleado con la libre empresa y la muestra está en el apoyo que el presidente López Obrador le da a los empresarios.

Agregó que va por un proyecto de social izquierda, que además de todo es respetuoso de todas la creencias, al tiempo de subrayar que dicho municipio conurbado se ha convertido en uno cosmopolita.

No hay que apellidarse como los que han malgobernado para ser alcalde

García Cazas enfatizó que no hay que apellidarse Tlatehui, Cuautli o como alguno de los que han malgobernado San Andrés Cholula para ser alcalde de este municipio conurbado.

Afirmó que si Morena le quiere arrebatar al PAN esta demarcación, la fórmula la debe encabezar alguien que viva en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde radica la mayor parte de la población del municipio.

Rechazó la versión que afirma que Morena se desvía de sus principios al abrirle la puerta a los empresarios y a cuadros provenientes de otros partidos.

“En Morena cabemos todos. De acuerdo al municipio viene el perfil. Se debe abrir Morena a los empresarios que tengan un sentido de responsabilidad social, los que seamos buenos empresarios y paguemos salarios justos”, indicó.

Sostuvo que en el caso específico de Puebla y los municipios de la zona conurbada se debe sacar al PAN con empresarios con carácter ciudadano si no va a ser difícil, además que si el blanquiazul gana en estos municipios podría arrastrar a la elección de gobernador.

“Si Morena quiere ganarle al PAN, la candidatura la tiene que encabezar alguien de la reserva. Lo que propongo es ir en unidad. Y las candidaturas a regidores tienen que ser del resto del municipio y las juntas auxiliares”, acotó.

Cambiaría la Carta Urbana

Eduardo García subrayó que en caso de ser alcalde de San Andrés Cholula cambiaría la carta urbana del municipio debido a que en la actualidad le da discrecionalidad al presidente municipal para otorgar los usos de suelo que se le pegue la gana.

“El uso de suelo es la caja grande de San Andrés, ahí está el dinero. Yo respetaría a los pueblos originarios al 100 por ciento. Hay que hacer una nueva carta urbana integral con los colegios de ingenieros y arquitectos, con urbanistas y con los pueblos originarios y de la reserva, así como con la Cámara de la Construcción y de Vivienda. Propondríamos un documento que sea aprobado por el Congreso del estado parda que los ediles no puedan meter la mano”, manifestó.

Asimismo, afirmó que acabaría con la corrupción que se comete en contra de inversionistas ya que los gobiernos del PAN obligan a pagar “mordidas” para facilitarles la realización de trámites.