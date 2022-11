Hace unas semanas, en otra entrega de esta columna me pregunté: “¿Para qué recordamos?, ¿qué recordamos?, ¿cómo lo hacemos?, ¿merece la pena hacerlo?” Hoy me vuelvo a preguntar lo mismo y, al parecer, me lo seguiré preguntando. Igualmente inquirí a mis alumnos de una asignatura donde estudiamos la historia contemporánea de América sobre la forma de construir la memoria de acontecimientos en los que no participamos. Son estudiantes de Historia por lo que quizá estaría de lado el que ellos se cuestionen siquiera si es que es importante recordar. Pero la experiencia me dice que no necesariamente el que alguien se ocupe del estudio de la historia implica que tenga contenidos como estos en su memoria colectiva, aquella que, en palabras de Yuri Lotman, es “un mecanismo supraindividual de conservación y transmisión de ciertos comunicados (textos) y de elaboración de otros nuevos”, es decir, un espacio que permite que conceptos, ideas e interpretaciones del mundo y nuestro quehacer en él, permanezcan con lo que se garantiza la continuación de la cultura a la que pertenecemos y los valores que, de una forma u otra la constituyen. Tal sistema axiológico que se muestra pretendidamente universal conlleva el rechazo a ciertas actitudes que son contempladas como “incivilizadas” por parte del sistema mundo moderno, pero que en realidad han acompañado a la autodenominada civilización occidental en su historia reciente. Me refiero, claro está, al denominado Holocausto judío y a muchos otros genocidios humanos y culturales de los que occidente es responsable. Desafortunadamente he visto, no sin preocupación, que llegan a nuestra Universidad -no sólo en la Facultad en la que me encuentro- estudiantes que buscan reivindicar a Porfirio Díaz y elevarlo a nivel de prócer de la nación, cosa que concuerda con el pensamiento neoliberal de ciertos historiadores mexicanos promotores de la defensa del papel civilizatorio de España en América y del rescate conservador de muchos otros personajes como Iturbide, Maximiliano y el mismo Díaz. Tales vaivenes histórico -ideológicos pudieran tener lógica en un movimiento natural de la historia, pero me parece que son indicativo de otras cuestiones más perversas. Pero lo que en verdad me preocupa es la existencia de personajes que buscan reivindicar a Hitler, a Mussolini, a Franco y al fascismo y al nazismo como personajes e ideologías históricamente mal entendidos, no sólo en España, Italia, Alemania o los Estados Unidos, sino también en nuestro país. He visto estudiantes en nuestra universidad que abiertamente comulgan con estas ideas y alaban a Hitler como si fuera ese gran “prohombre” al que la historia juzgó mal; es decir, el destino le jugó chueco, pero iba por buen camino. Lo que hay, no sólo es un equivocado entendimiento de la historia y su recuerdo, sino también, quizá, su interpretación mañosa por parte de docentes, familiares y amigos cercanos a ellos. Claro, lo anterior podría quedar en lo anecdótico de no ser por dos noticias que me ponen en alerta: la primera, una boda con temática nazi en Tlaxcala en mayo de este año; lo segundo, el concierto de corte neonazi “El Imperio Contraataca” que se llevó a cabo el pasado 29 de octubre en la Ciudad de México. Algo está pasando y no me gusta.

Acaso es lo que denuncia Suely Rolnik, psiconalista y crítica cultural brasileña en su libro “Esferas de la Insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente”: “Un paisaje siniestro se instauró en el planeta con la toma del poder mundial por el régimen capitalista en su nuevo pliegue –financierizado y neoliberal–, que lleva su proyecto colonial a las últimas consecuencias, su realización globalitaria. Junto con este fenómeno, otro, simultáneo, también contribuye al aire tóxico del presente paisaje: el ascenso al poder de fuerzas conservadoras en todas partes, cuyo tenor de violencia y barbarie nos recuerda, para referirnos solo al siglo XX, los años 1930 que precedieron a la segunda guerra mundial y los años más recientes de regímenes dictatoriales, los cuales se fueron disolviendo a lo largo de la década de 1980 (es el caso, por ejemplo, de los regímenes militares de América del Sur y el gobierno totalitario de la Unión Soviética). Como si tales fuerzas jamás hubieran desaparecido, sino que hubieran hecho un repliegue estratégico temporario al acecho de condiciones favorables para su vuelta triunfal”. Lo anterior implica que semejantes fuerzas habrían permanecido dormidas o mimetizadas en otras actitudes -tales como la democracia de cuño conservador- y que, gracias a la dinámica de olvido emprendida por el sistema en general que rige al mundo, ha logrado que los sujetos no solamente olviden esos pasados terribles representados por la Alemania del Tercer Reich y las dictaduras en América toda, sino que muchos otros se manifiesten abierta o secretamente como simpatizantes de semejantes ideologías y atrocidades. La idea de la meritocracia -el pobre es pobre porque quiere-, sin darnos cuenta, perfectamente puede dar continuidad al denominado Darwinismo social, ese que determina que hay sociedades más capaces que otras y que, las más débiles han de desaparecer o ser dominadas por las más fuertes. Claro está que los “ismos” relacionados con estas ideologías, como el racismo y el clasismo, se encuentran perfectamente codificados en esa especie de “ADN” que tienen nuestras culturas coloniales americanas y se activa, como he dicho, de forma abierta o cerrada dependiendo del momento que se viva. Un reportaje del diario El País consigna lo siguiente sobre el concierto que comenté líneas arriba: “El pasado 29 de octubre, Sergio Vázquez (su nombre ha sido modificado para proteger su identidad), un abogado de 33 años, recorrió más de 700 kilómetros desde Monterrey para acudir a un concierto en Ciudad de México. Había comprado su entrada con más de tres meses de antelación. No era un evento cualquiera, era uno que se alineaba con su ideología neofascista. El imperio contraataca, un concierto clandestino en el que se presentaron cinco bandas — dos españolas y tres mexicanas — reunió a más de 300 ultras en una noche salvaje donde se corearon consignas de odio y se hizo apología del nazismo”. Al ver el video que acompaña el reportaje, imaginamos esos movimientos supremacistas en Estados Unidos y en Europa e inmediatamente nos lleva a la risa pensar en esos “mexinazis” y en su rocambolesca escenificación de algo que, en definitiva, no podría suceder en nuestro país. Es decir, buena parte de los asistentes hubieran sido gaseados en los campos de concentración por el solo hecho de ser mexicanos, lo que, a ojos de muchos nazis, marcarían su inferioridad racial. Por supuesto, ellos se reúnen ahí con la esperanza de pertenecer a esa dinámica política racial y de ser protagonistas de la lucha en contra del “comunismo” que afecta al mundo. La verdad es que a mí ya no me da risa. ¿No se parecen acaso estos discursos a los que circulan en guats y en tuits sobre la condición comunista-chavista-castrista de las políticas de la 4T y cómo hay que rechazarlas por miedo a que se “venezualice” el país? El reportaje continúa: “’¡Al arma! ¡Al arma! ¡Al arma soy fascista, terror del comunista!,’ gritaba uno de los vocalistas frente a los cientos de cabezas rapadas que golpeaban con fuerza sus cuerpos los unos con los otros. No había una sola persona en el recinto que desconociera la letra de ¡Al arma!, una canción que llama a la lucha contra ‘los canallas’ anarquistas, independentistas y comunistas. (…) El saludo nazi acompañado de las palabras ‘Sieg Heil’ (expresión en alemán usada en los encuentros políticos del Tercer Reich, y que se puede traducir como ‘salve, viva, eterna victoria’) cobró presencia al pasar la noche. Decenas de integrantes del público lo coreaban entre canción y canción, e incluso, algunos de los músicos hicieron la seña antes de bajar del escenario. Ante el calor acumulado en la sala, los asistentes comenzaron a retirarse los abrigos, revelando todo tipo de tatuajes en cuellos y brazos. Abundaban los diseños de esvásticas, frases en alemán y algún que otro retrato de Adolf Hitler”.

Lotman plantea algo interesante con respecto a la memoria de la cultura que bien puede aplicarse en lo que ocurre: “La constante actualización de diversos textos de épocas pasadas, la constante presencia —consciente e inconsciente— de estados profundos, a veces muy arcaicos, de la cultura en el corte sincrónico de ésta, el diálogo activo de la cultura del presente con vanadas estructuras y textos pertenecientes al pasado, hacen dudar que el evolucionismo trivial, según el cual el pasado de la cultura se asemeja a los dinosaurios fósiles, y la rigurosa linealidad de su desarrollo sean instrumentos de investigación adecuados. A veces el «pasado» de la cultura tiene más importancia para su estado futuro que su «presente»”. En efecto, es importante echar un vistazo al pasado para comprender lo que está sucediendo en nuestro presente y anticipar lo que está por venir. Suena trillado, pero no hace falta ser adivino o un analista político de primer nivel, si se recuerda el pasado, para vislumbrar posibles escenarios. El pensamiento conservador, el que segrega, el que margina y reprime de forma violenta la disidencia, el que señala a los que no piensan como uno y los tilda de “conspiradores mentirosos”, el que con la mano en la cintura lanza a las calles los aparatos históricamente represores -al menos en nuestra historia Latinoamericana: corporaciones armadas, policías militarizadas, policías secretas y un largo etcétera- sustentado en el pretexto de la seguridad (desde Calderón hasta la fecha), ese pensamiento avanza y se cuela en los lugares más inopinados. Aquí ya no importa el partido, las ideologías, incluso la de las difusas izquierdas actuales, todos los estados se encuentran al servicio de los capitales y de sus intereses. El asunto es que se actualizan contenidos simbólicos del pasado, como la suástica, el saludo característico, las cabezas rapadas y toda la parafernalia; el asunto es que se actualizan también otras actitudes relacionadas con estos temas como el racismo, el clasismo, la xenofobia; el asunto es que está sucediendo en lugares que, producto de la colonización asumen discursos supremacistas sin entender sus implicaciones -o quizá sí, lo que los hace más peligrosos todavía-. Lotman no hace la distinción axiológica de lo que la memoria tiende a recordar y tanto cuestiones positivas como negativas permanecen o se recuperan. No se nos olvide que aquí en México existieron simpatizantes del movimiento alemán en los años treinta del siglo pasado. ¡Mexinazis! Lo pienso y lo digo muy en serio: no me da risa.