México y 15 países llaman a evitar violencia contra Global Sumud

Ciudad de México. México y otros 15 países hicieron este martes un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra la Flotilla Global Sumud, que se dirige a Gaza con el propósito de prestar ayuda humanitaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado publicado en la red social X, que las cancillerías de Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán, Qatar, Omán, Sudáfrica y Turquía se sumaron a la declaración.

En el mensaje, los países firmantes exhortaron a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y subrayaron la importancia de permitir que la flotilla cumpla con su misión.

La Flotilla Global Sumud reúne a activistas y organizaciones de distintas nacionalidades que buscan llevar asistencia humanitaria a la población de la Franja de Gaza.

