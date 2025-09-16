Martes, septiembre 16, 2025
México y 15 países llaman a evitar violencia contra Global Sumud

Los países firmantes exhortaron a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Foto Xinhua
La Jornada

Ciudad de México. México y otros 15 países hicieron este martes un llamado conjunto para evitar actos de violencia contra la Flotilla Global Sumud, que se dirige a Gaza con el propósito de prestar ayuda humanitaria.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, a través de un comunicado publicado en la red social X, que las cancillerías de Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, Pakistán, Qatar, Omán, Sudáfrica y Turquía se sumaron a la declaración.

En el mensaje, los países firmantes exhortaron a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y subrayaron la importancia de permitir que la flotilla cumpla con su misión.

La Flotilla Global Sumud reúne a activistas y organizaciones de distintas nacionalidades que buscan llevar asistencia humanitaria a la población de la Franja de Gaza.

