México y Uruguay empatan a cero en Torreón

La selección de México empató este sábado 0-0 ante Uruguay en partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, sin grandes emociones, en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

México, dirigido por Javier Aguirre, dominó los primeros minutos del juego y tuvo oportunidad de abrir el marcador al minuto 13 tras una equivocación de Mathías Olivera en la salida. Raúl Jiménez encontró el balón dentro del área, pero antes de rematar, el guardameta Santiago Mele achicó para impedir el disparo.

El desorden defensivo del equipo sudamericano provocó las mejores oportunidades para el cuadro mexicano, que no anotó por la mala puntería de Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

En la segunda mitad, el equipo del seleccionador argentino Marcelo Bielsa ajustó. Sus jugadores presionaron a México desde la salida, lo que trabó el partido en media cancha con escasas llegadas a portería.

México jugará su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA el próximo martes ante Paraguay en San Antonio, Texas, mientras que Uruguay se medirá a Estados Unidos en Tampa, Florida.

