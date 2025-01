México tiene plan ante posibles aranceles; no habrá sorpresas: Ebrard

Ciudad de México. México está preparado ante la posible imposición de aranceles de 25 por ciento a las exportaciones hacia Estados Unidos a partir del 1 de febrero, por lo que no habrá “sorpresas o reacciones intempestivas”, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

“Lo hemos estudiado muchísimo. Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. Sorpresas no va a haber ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan”, señaló en entrevista luego de participar en la 85 Asamblea General Anual de la American Society (Amsoc).

“Saldremos adelante por la fuerza que tiene esta economía. Ahora estamos atentos a lo que ocurrirá el sábado. Estamos preparados. Ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum, se hizo una política de firmeza, sangre fría. Está dando resultados”, señaló.

El funcionario comentó que es preciso tener paciencia, no adelantarse a lo que pasará, ni especular. “No se gana para siempre, tienes que ganar un día y otro día y así vas poco a poco, poco a poco, avanzando, avanzando. Se llama estrategia mexicana, paciencia, sabiduría mexicana”.

“Nos sentimos confiados todos los empresarios en Estados Unidos y en México, como también también la sociedad civil americana en que la relación comercial y la colaboración se van a continuar dando”, dijo.

Por separado, Larry Rubin, presidente de la Amsoc, consideró poco probable que el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, aplique aranceles a México. “Será un sábado cualquiera, que no va a haber aranceles”, apuntó.

No obstante, advirtió que el mandatario del país vecino si utilizará esa herramienta para asegurar que el resto de los países cooperen. Advirtió que aplicar aranceles crearía una espiral inflacionaria en Estados Unidos.

“La prioridad del presidente Trump es el tema del narcotráfico y también el tema de migración”, dijo.

Inversiones se quedan

Ebrard Casaubón comentó que General Motors (GM), automotriz que produce 900 mil vehículos en territorio nacional, no se irá de México como se dijo en Estados Unidos. “Van a hacer un ajuste, pero ya nos dijeron cómo se va a manejar. No, nadie se va a ir de México porque las plantas más productivas las tienen aquí, sería muy caro. Van a aprovechar capacidad que no tienen utilizada en Estados Unidos. Ya no su plan en Detroit”, dijo.

Por su parte, Rubin también descartó que GM se vaya del país. “General Motor, como todas las empresas que hoy están en México, eh se quedarán, estarán establecidas en México y seguirán creciendo todas estas empresas, siempre y cuando haya condiciones competitivas en el país, se respete el Estado de derecho”, indicó.

Comentó empresas tienen el compromiso de quedarse, porque una de las principales razones las firmas salieran de China eran las constantes violaciones a propiedad intelectual.