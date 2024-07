México, out

Ecuador no traía nada en el zurrón, su único plan fue obstruir y de ahí no pasó. México tampoco, pero en la refriega del área sureña se produjeron dos o tres manos muy evidentes de sus defensores que el silbante optó por ignorar… y para colmo, el VAR tampoco se dio por enterado. Al final, luego de siete minutos de reposición, el guatemalteco Escobar extendió su tendencioso arbitraje a la marcación de un penal que sabía que no era –clavado del Memo Martínez en el área– y que, naturalmente, sus colegas de arriba refutaron. Total un 0-0 absolutamente cero y nueva eliminación de un Tri sin atributos ni brújula ni gente de nivel. Ni en la cancha ni en el banquillo.

Fue un choque, o mejor encontronazo, entre dos escuadras de bajísimo nivel, y en el segundo tiempo llovían los pelotazos sobre el área ecuatoriana en franca invitación al lucimiento de los altísimos zagueros andinos; Lozano respondió poniendo dos centros delanteros –Giménez y Memote– mientras Jorge Sánchez repartía leña en serio, los ecuatorianos se tiraban como bolos de boliche con tal de hacer tiempo y la tribuna bramaba. Pero la eliminación se consumó y alguien tendría que responder por tamaño ridículo. Evidentemente no serán los federativos, gente de cara y piel muy duras.

Antesala. Dice la publicrónica que el Tri jugó contra Venezuela “su mejor primer tiempo en años”. Sin proponérselo, están cantando a coro la pobreza del futbol mexicano actual, con sus torneítos sin descenso, su mayoría de foráneos y su aferramiento a la multipropiedad. A la Vinotinto le bastó con defender el cero atrás, favorecida por la falta de creatividad y remate de los nuestros –eso sí, muy “intensos” ellos–, y beneficiarse con la tontería de Quiñones y su penal sobre Aramburu (Rodón, 57´). También por vía del penal pudo igualar el bando azteca, que virtualmente jugaba en casa, pero Pineda cobró sin fuerza y el portero Romo, alerta, se lanzó a su derecha para desviar (87´). El resto fue una penosa exhibición de impotencia de los hombres de Lozano. Venezuela aguantó y ganó bien. Y calificó como líder de grupo con paso perfecto luego de golear a Jamaica (3-0).

Argentina y Brasil. Argentina parece y no campeón del mundo. Sí, porque terminó la ronda de grupos invicto, con puntaje máximo (9) y sin goles en contra: había pasado sobre canadienses y peruanos con autoridad –el gol con que venció a Chile debió ser anulado–… pero no si buscamos en su juego el señorío esperable de quien ostenta el título máximo del más universal de los deportes, con chispazos aislados sobre el fondo de un despliegue caracterizado más por la fuerza que por la clase. Digamos que le ha bastado con un cuadro bajo rocoso y un goleador inspirado en la persona de Lautaro Martínez, actual líder de goleo con tres tantos. Messi vio el 2-0 sobre Perú desde la banca y entre algodones.

A Brasil, la defensa ultrarreforzada de Costa Rica lo había exhibido como un cuadro repetitivo e incapaz, con su DT de convidado de piedra. Pero el segundo día, los paraguayos le facilitaron las cosas en su indecisión entre defender –desorganizados atrás y con costosos errores puntuales—o atacar –con pocas unidades y sin convicción–. Justo el socio que necesitaban los pupilos de Dorival para salir de su marasmo: Vini Jr. y Rodrygo –tres goles entre los dos– se sintieron como en el Madrid, y Paquetá, que se dio el lujo de errar un penalti y más tarde convirtió otro, a ratos hasta pareció digno heredero de los arquitectos de mitad del campo que tanto brillo dieron a la vieja verdeamarelha. Total, un 4-1 engañoso que maquilla pero no remedia la visible mediocridad de este scratch.

Colombia y Uruguay. Sin completar aún su ronda de grupos son los dos equipos que mejor futbol han mostrado. De los colombianos llevo treinta años repitiendo –allí están las hemerotecas– que son quienes mejor representan el admirable y admirado estilo sudamericano de concebir el balompié, futbol-arte que se le llamó. Con él desarticularon la resistencia costarricense (3-0) luego de sobrellevar nada más a Paraguay en el estreno (2–1). Constituyen un grupo parejo y bien armonizado, perfecta fusión de veteranos como James Rodríguez, figuras en plenitud como Luis Díaz y emergentes de tronío que brotan como hongos entre el aroma sabroso y fresco de los cafetales.

Por su parte, el Uruguay de Marcelo Bielsa está hecho un señor equipo de futbol: homogéneo, maleable, con gran equilibrio funcional y una variedad de jugadas y relevos que aplasta rivales y seduce al espectador. Sus dos cierres de partido fueron espectaculares porque en ellos concentró la superioridad atlética y futbolística que venía exhibiendo y cayeron en racimo los goles tras las numerosas ocasiones desperdiciadas anteriormente. Escuadra muy pareja, sin más estrellas individuales que el imparable Darwin Núñez –aunque falla bastantes remates fáciles– y el moreno De la Cruz, que no impresiona a simple vista pero tiene una lectura bárbara del juego. Hasta Maxi Araújo, nuestro viejo conocido, está convertido en pieza fundamental del engranaje celeste y tiene en su haber dos de los ocho goles marcados por su Selección (3-1 Panamá y 5-0 Bolivia).

Concacaf. Si de los dos supuestos “gigantes” de la zona México está fuera y Estados Unidos, después de dar cuenta de Bolivia (2-0), fue a perder con los panameños (1-2), justo es reconocer que son precisamente éstos los únicos que han salido por los fueros de la confederación geográfica que nos toca, pese a que tanto el Tri como los gringos juegan de locales sin que su rendimiento se corresponda con ese hándicap tan apetecible. Canadá, Jamaica y Costa Rica hacen lo que pueden, que no es mucho, con ligera superioridad de los de la hoja de maple, cuya victoria sobre Perú (1-0) y el empate con Chile (0-0) seguramente les permitirá calificar a la ronda siguiente.

Más allá de los cuartos de final no parece haber futuro para ninguno.

Eurocopa. Tan futbolero como en años de Mundial está resultando la fusión junio–julio de este 2024, lo que nos obliga a no perderle pisada a ninguno de los dos grandes eventos en curso. Ligeramente adelantado, la disputa de la supremacía en el Viejo Continente entró ya en la fase de eliminación directa, en su caso los octavos de final.

Alemania 2-0 Dinamarca. Como era de esperar, la disciplinada resistencia que opuso Dinamarca resultó insuficiente para frenar al anfitrión, que con un 2-0 como contraseña está ya en cuartos de final. Tras un primer tiempo en blanco, el abrelatas utilizado por los teutones fue el penalti originado en uno de esos braceos al paso del balón que el VAR no perdona (Hervetz, 52´), como tampoco perdonó el fuera de juego ridículamente milimétrico que acababa de anular el tanto con el que Dinamarca hubiera abierto el marcador; ya acomodado a las bondades del contragolpe, el local pudo rematar su obra aprovechando la pasividad de la adelantada zaga danesa (Musiala, 63´).

Una cosa está clara: esta mannschaft de Nagelsmann requiere menos de la añeja sutileza de los Kroos y los Gündogan que del esfuerzo y el músculo de Rudiger, Hervetz o Fullkrug, aunque cuente también con su joyita morena en el joven Musiala. En suma, las posibilidades de coronarse que sin duda tiene Alemania hay que asociarlas más a razones de localía y tenacidad que a la pureza y calidad de su futbol.

Suiza 2-0 Italia. Para los helvéticos, la azzurra fue pan comido. Sin un solo nombre recordable en su plantel, jugando a nada, Italia explicó con claridad los motivos de su ausencia de los dos mundiales últimos, superada por un equipo discreto pero bien estructurado y eficaz, que una vez cobrada la sustanciosa ventaja (Freuler, 37´ y Vargas, 46´) sobrellevó sin sobresaltos el resto del encuentro.

Inglaterra 2-1 Eslovaquia. Era muy difícil que un grupo eslovaco valeroso pero exhausto pudiera contener a dos tipos como Bellingham y Kane, que fueron los salvadores de un encuentro casi perdido por Inglaterra, equipo gris donde los haya, que tuvo que irse a la prórroga luego de igualar en tiempo de descuento (Bellingham, 90+3´) para remachar frente a un arquero despistado (Kane, 91´) y retrasarse con descaro para preservar la ventaja. Pese a su par de monstruos, el grupo de Southgate ni funciona ni convence.

España 4-1 Georgia. Aplastante superioridad hispana sobre una Selección que nunca había accedido a las finales de la Eurocopa. Aunque ya no sea la de antes –Luis Aragonés, Vicente del Bosque: 2008-2012–, la Roja exhibe talento fresco a raudales y sigue siendo candidata firme al título, incluso si se le atravesara Alemania en la ruta hacia a la final.

Zafarrancho en Austria. Faltaban solo cuatro vueltas (67/71) y el McLaren de Lando Norris peleaba con el líder Vestappen llanta a llanta cuando llegó el cerrón de Max y la colisión lateral entre ambos se hizo inevitable, permitiendo que por el hueco dejado por las dos unidades heridas se colaran las tres que los seguían a distancia. Así ganó George Russell (Mercedes) el GP de Austria, acompañado en el podio por Piastri (McLaren) y Sainz (Ferrari), con Norris fuera y Verstappen entrando quinto detrás de Hamilton (Mercedes). Checo Pérez, que no pudo con Hulkenberg (Hass), alcanzó un opaco séptimo lugar.

La carrera sprint de la víspera fue para Verstappen un paseíto por los bosques de Viena. Pronto dejó atrás a los McLaren, con Piastri y Norris en pugna por entrar segundos mientras peleaban por los puestos inmediatos los pilotos de Mercedes y Ferrari. Muy lejos, Pérez se tuvo que conformar con ser octavo. Como si corriera para Hass y no para Red Bull.