México no quiere confrontación con EU, debe haber colaboración y confianza: Sheinbaum

México no quiere confrontación y mantendrá su posición de que en el combate a los grupos delictivos debe haber colaboración y confianza con el gobierno de Estados Unidos, siempre bajo la base del respeto a la soberanía, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un video mensaje difundido a través de sus redes sociales, la mandataria federal ahondó en su respuesta a la decisión de la administración de Donald Trump de imponer aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas hasta que haya —según él— un mayor combate al tráfico de fentanilo, ante lo que adelantó que mañana dará a conocer las primeras medidas (el Plan B) contra la determinación del magnate.

Cuestiono en que si Washington y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en en su país, “¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadunidenses?

“¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas? También podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México.

Como lo hizo el sábado en un comunicado, la mandataria rechazó “categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca” en el sentido de que el gobierno de México “tiene alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia”.

También puedes leer: Los dos socios de EU en el T-MEC anuncian que contestarán con tarifas; China prepara su respuesta

Tras sostener una reunión con varios de sus colaboradores más cercanos a lo largo de esta mañana, la jefa del Ejecutivo dio a conocer el mensaje, de poco más de ocho minutos, en el que también resaltó que la imposición arancelaria no se había dado en al menos 30 años, desde la firma del tratado comercial de América del Norte, cuya última versión fue firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Trump.

“Quiero decirles, y esto es muy importante, muy importante, que México no quiere confrontación, partimos de la colaboración entre países vecinos, México no sólo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios de responsabilidad compartida, de confianza, mutua, de colaboración y, sobre todo, respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable; coordinación sí, subordinación no”, subrayó Sheinbaum.