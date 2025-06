México le pide reforma migratoria a Trump, la violencia no es la solución: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este domingo al gobierno de Donald Trump una reforma migratoria para atender el fenómeno de migración entre México y Estados Unidos, tras referir que no será con redadas ni violencia como se dará solución.

La mandataria federal estuvo en la ciudad de Puebla para inaugurar dos torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital para el Niño Poblano (HNP), que inició su construcción hace un año con una inversión de 915 millones de pesos.

En el cierre de su discurso, Sheinbaum Pardo argumentó que hace falta una reforma migratoria que atienda a profundidad la complejidad del tema, ante la política antimigrante de la administración del presidente Trump.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio; es sentarnos y trabajar en una reforma legal migratoria que tome en cuenta a los mexicanos”, sostuvo.

Hizo un llamado al gobierno de Trump a trabajar de manera conjunta, donde se tome en cuenta y reconozca la importancia del trabajo y aportaciones que han hecho los migrantes mexicanos a los Estados Unidos.

Además, condenó el ingreso de 2 mil agentes de la Guardia Nacional para contrarrestar a los manifestantes, en el centro de Los Ángeles.

Desde del estacionamiento del hospital, en el que se instaló una gigantesca carpa para la ceremonia que puso en marcha de manera oficial las nuevas áreas de especialidad pediátrica, la presidenta confirmó que fueron 35 mexicanos los detenidos en las protestas.

La jefa del Ejecutivo federal recalcó que el gobierno de Estados Unidos debe reconocer la importancia de los migrantes mexicanos que aportan a la economía de esa nación, como se hizo durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de la red consular de México en Estados Unidos, Sheinbaum Pardo informó ya se entró en contacto con los 35 mexicanos y sus familias, que fueron detenidos durante las redadas que inició el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) en la ciudad de Los Ángeles.

Al respecto, respondió: “En primer lugar, queremos decir que las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y sus familias, no son criminales”.

La presidenta de México señaló que los mexicanos se van en busca de oportunidades para sus familias, y algunos de los detenidos llevaban varios años en territorio estadounidense.

Dijo que ciudades como Nueva York o Los Ángeles no serían lo que hoy son, sin la mano de obra de los mexicanos.

“Hay muchos poblanos y poblanas que viven en Nueva York, por eso le dicen Puebla York, porque no sería lo que es, si no fuera por los poblanos que están allá; Los Ángeles, California, no sería lo que es por los mexicanos que están allá”, exclamó.