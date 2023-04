La tasa de inflación en México experimenta su segundo mes consecutivo de disminución

En México, la tasa anual de inflación en marzo llegó a 6.85 por ciento, lo que representa una baja comparada con la registrada en febrero del mismo año que fue de 7.62 por ciento siendo así su nivel más bajo desde octubre de 2021.

Esto marca dos meses consecutivos de disminución durante el primer trimestre de 2023. En términos mensuales, la inflación se situó en 0,27 por ciento, lo que es inferior al promedio de los mismos meses de 2021 y 2022, que se ubicó en 0,91 por ciento; indicando que las presiones inflacionarias están disminuyendo.

En cuanto a la inflación subyacente, indicador que no considera para su cálculo la energía (electricidad, gasolina, gas, etc.) ni los alimentos no elaborados (frutas, verduras, etc.), determinó que la tendencia de la inflación general en el mediano y largo plazo llegó a 8.09 por ciento en marzo, lo que representa el segundo mes consecutivo con disminución y el nivel más bajo desde agosto de 2022.

El tercer mes de 2023 presentó la menor alza en los precios desde julio de 2022. Además de ser el marzo con menor inflación de la última década, con un 0,52 por ciento.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente a marzo de 2023, los productos y servicios que registraron disminución en sus precios fueron el nopal, pepino, chile serrano, lechuga y col, así como el gas natural para uso doméstico.

Por otro lado, los productos y servicios que experimentaron un aumento en los costos durante el mismo período fueron el limón, el transporte aéreo, los servicios turísticos en paquete y la tortilla de maíz.

El pasado 27 de marzo, el Banco Mundial aprovechó la implementación de nuevas políticas que permitieron controlar la inflación, para mantener la estabilidad financiera y reducir la deuda, con el objetivo de prevenir una desaceleración aún más fuerte del crecimiento global. Esto podría reducir aún más la “velocidad límite” de la economía mundial.

Además, de acuerdo con los datos publicados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) el viernes pasado, se espera que la tasa de crecimiento del comercio mundial disminuya al 1,7 por ciento en el presente año, en comparación con la expansión del 2,7 por ciento registrada en el año 2022.