México empata a cero con Japón
Leopoldo Aguilar

La selección mexicana de fútbol empató este sábado sin goles con la de Japón en un partido amistoso jugado en el Oakland Coliseum de California, Estados Unidos.

En un partido de pocas emociones en las áreas, los pupilos del seleccionador Javier Aguirre afrontaron el primero de dos compromisos de preparación. Este martes el nuevo examinador será la formación de Corea del Sur en Nashville.

México desapareció en un primer tiempo en el que Japón tuvo los tiros más peligrosos. Los japoneses probaron a Luis Malagón al minuto 10, con un disparo raso de larga distancia de Takefusa Kubo. El guardameta neutralizó con un vuelo al poste izquierdo.

Cinco minutos después, los asiáticos insistieron con un remate de Ritsu Doan, que un defensor mexicano sacó en la línea de gol.

En la segunda parte, México contestó. En el 53, Roberto Alvarado disparó de derecha un balón que rozó la escuadra derecha de la portería defendida por Zion Suzuki, y al 68, el portero nipón rechazó un cabezazo de Erik Lira.

Antes de finalizar el partido, en el minuto 90, el central César Montes fue expulsado por impedir que Ayase Ueda se escapara solo al área.

