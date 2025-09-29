México inicia con empate dramático ante Brasil Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub-20 inició su camino en el Mundial de Chile 2025 con un empate dramático 2-2 frente a Brasil, en un partido que mantuvo la tensión hasta el silbatazo final.

El tricolor, que sorprendió en los primeros minutos con un gol tempranero, estuvo cerca de sufrir una amarga derrota, pero un cabezazo de Diego Ochoa en la recta final devolvió la esperanza.

El equipo dirigido por Eduardo Arce abrió el marcador al minuto 10, cuando Alexei Domínguez aprovechó un error del arquero brasileño tras un cabezazo de Tahiel Jiménez, empujando el balón al fondo de la red. Incluso, Gilberto Mora tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con un potente disparo desde fuera del área, pero su intento se fue desviado.

La reacción brasileña no tardó. Al minuto 21, Rafael Coutinho se animó desde larga distancia y batió a Emmanuel Ochoa con un derechazo que devolvió la paridad.

Para la segunda parte, la canarinha se adueñó de la posesión y del ritmo del encuentro. La presión rindió frutos al minuto 76, cuando Luighi conectó de cabeza tras un descuido defensivo mexicano, poniendo el 2-1 momentáneo.

Cuando todo parecía perdido, México encontró oxígeno en un tiro de esquina. Diego Ochoa se elevó y, con un remate sólido al minuto 86, firmó el empate, rescatando un punto valioso en un estreno de alto desgaste.

