México está en semifinales del Mundial Sub 17 femenil

La selección mexicana derrotó a Italia 5-4 en penaltis, tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario, para conseguir el pase a las semifines en las que se verá las caras con Países Bajos en busca del boleto a la final del torneo.

La portera Valentina Murrieta se vistió de heroína al detener tres penales en el encuentro, dos de ellos en el primer tiempo y uno más en la tanda final, con lo que marcó la diferencia en la cancha.

En los primeros minutos, el conjunto tricolor presionó alto y complicó la salida italiana. La intensidad se notó desde el minuto 6, con un planteamiento agresivo que obligó al cuadro europeo a dividir balones y perder control del mediocampo. Al minuto 10, México dominaba la posesión y el juego se disputaba principalmente en campo rival.

El gol mexicano pareció llegar al minuto 14, cuando Ava Stack definió con un tiro cruzado que venció a la arquera italiana. Sin embargo, la alegría duró poco: tras una revisión en el VAR, la árbitra anuló el tanto por una falta previa de Ibarra dentro del área y sancionó penalti a favor de Italia. Al minuto 20, Murrieta detuvo el disparo de Giudici, lanzándose a su izquierda, evitando el 0-1 y manteniendo el empate.

El penal atajado dio nuevo impulso a México. A partir del minuto 26, las jugadoras nacionales se mostraron más seguras en la salida y continuaron presionando.

Al minuto 37, Villalpando cometió una falta dentro del área que la árbitra sancionó con otro penal. Italia cambió de ejecutora, pero Murrieta volvió a ser determinante: al minuto 40, Galli disparó al centro y la portera mexicana respondió con los pies para evitar nuevamente el tanto europeo.

En el tiempo agregado, Zoe Sánchez intentó sorprender con un disparo lejano que fue controlado por la guardameta italiana, y tras siete minutos añadidos, la árbitra señaló el descanso. Con el 0-0, México se marchó al vestidor con un resultado valioso y con su portera como figura del encuentro.

En los primeros minutos del segundo tiempo, la escuadra europea buscó profundidad por el costado derecho con Copelli, pero la zaga mexicana respondió con orden. Al minuto 53, la portera Valentina Murrieta volvió a ser clave al desviar con un manotazo un cabezazo de Galli, que amenazaba con abrir el marcador.

El nerviosismo se apoderó del terreno de juego mientras el reloj avanzaba hacia el minuto 83, cuando el empate sin goles estaba por confirmarse, pero faltaba un susto más, pues un gol de Italia en el agregado fue invalidado por fuera de lugar, dejando la definición del boleto a semifinales en la tanda de penaltis.

Ahí apareció Murrieta de nuevo deteniendo un envío, mientras que sus compañeras fueron letales concretando los 5 penales de la tanda para llegar a semifinales.