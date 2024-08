México esperará decisión del Tribunal Electoral sobre elección en Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que México no aceptará la cargada para definir su posición ante el proceso electoral en Venezuela. “Vamos a esperar, a ver qué decide el tribunal electoral, a ver las pruebas, las actas, todo, pero no a la cargada”.



En conferencia de prensa, recordó que, incluso, sin que se dieran a conocer resultados oficiales del proceso electoral, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y un día después sale la Organización de Estados Americanos (OEA), “salen a decir que había ganado uno de los candidatos, y empiezan todos los países a manifestarse, y nosotros tenemos que esperarnos”.



Señaló que el Papa Francisco también expresó esta misma postura en torno a la elección presidencial de Venezuela, en el sentido de que había que esperar los resultados y que no hubiera violencia, lo que provocó, afirmó el mandatario federal, que “se le fueran al Papa encima, porque lo que querían era la condena”.



En el salón Tesorería afirmó que “no estamos en ningún organismo electoral en Venezuela, este es un asunto que corresponde a los venezolanos, y lo que deseamos es que haya una solución pacifica a las controversias, lo que ha sido nuestra política exterior siempre. Actuar con prudencia y no dejarnos acarrear”.