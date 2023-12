México es un país de trenes, sin ferrocarril no hay país, afirma Pedro Miguel, escucha del concierto Sinfonía Vapor

México es un país de trenes, sin ferrocarril no hay país, afirma Pedro Miguel, articulista de La Jornada y escucha del concierto Sinfonía Vapor en el que orquesta, banda sinfónica y locomotora se conjuntan, un acto que significa una forma de “anclar lo intangible del patrimonio de México”.

El periodista fue uno de los asistentes del concierto celebrado este domingo 10 diciembre en la segunda sección del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM), mismo que celebró su edición 16 tras una pausa de tres años, que destaca por la inclusión, como nota musical, del silbato de la locomotora.

Durante una breve entrevista, todavía entre los silbatos de la locomotora de OdeM2, Pedro Miguel señala que conciertos como Sinfonía Vapor ayudan comprender el patrimonio ferrocarrilero tangible e intangible de México.

“La intangible ni 14 Ernestos Zedillos (sic) la pueden borrar”, dijo en referencia al presidente Ernesto Zedillo, señalado de privatizar la industria del ferrocarril en México.

Acotó que esos intereses “podrían vender el fierro”, pero no el patrimonio intangible del ferrocarril en México, pues ese continúa siendo precisamente las vías por donde actualmente correrá la “ferrocarrilización” del país.

Así, conciertos como Sinfonía Vapor ponen en contacto a la población con la cultura ferrocarrilera que “ya viene de regreso”, a partir del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar el ferrocarril como medio de comunicación y transporte.

Dicho proyecto, dijo el autor de Navegaciones, la columna publicada en La Jornada, significa darle continuidad al rescate del país, que es a su vez el rescate nacional.

“Necesitamos de un sistema de transporte, de personas, de mercancías, que no sea de motores de combustión interna que no esté basado en el automóvil privado, individual; que no esté basado en una red carretera que siempre va a ser insuficiente, que siempre va a ser ineficiente, y lo teníamos pero pues se lo robaron”, dijo mientras cruzaba los jardines del MNFM, en los que se exhibe parte de ese patrimonio ferroviario.

Pedro Miguel recordó que, precisamente, el ferrocarril permitía a cualquiera viajar por el territorio siendo que a partir del establecimiento de Ferrocarriles Nacionales se tuvo un medio de transporte popular.

“Ahí están los vagones que dicen primera clase, segunda clase, y había tercera clase. Ahí sí se subía el pueblo, y el pueblo empezó a recorrer el país en ferrocarril”, expuso memorioso.

Completó que ahora, con el proyecto del actual gobierno, lo que se busca es que ese mismo pueblo tenga la posibilidad de una vía más segura, más ecológica, más amable, que los medios de transporte actuales, como los autobuses.

“(Será) menos mafiosa, pues las líneas de autobuses tienen mafias atrás. Todo va a ser un emprendimiento más limpio, que no va tener como locomotora al lucro, sino al interés nacional y al desarrollo del país”, concluyó el intelectual de izquierda.