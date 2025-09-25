México, centro de origen, conmemora el 29 de septiembre el Día del maíz

Desde 2019, el 29 de septiembre está dedicado a conmemorar el Día nacional del maíz. La fecha busca destacar la trascendencia cultural, social y económica de esta planta como fundamento de la alimentación y la identidad, además de impulsar la preservación del maíz nativo y de sus semillas.

En Puebla, para este domingo 28 de septiembre a partir de las ocho de la mañana, la Escuela de Campo de La Resurrección conmemorará el Día nacional del maíz que se llevará a cabo en la plaza principal de esta junta auxiliar de Puebla. Será un espacio para celebrar, reflexionar y reconocer la importancia cultural, social y alimentaria del maíz en las comunidades.

En el mundo, existen alrededor de 300 razas de maíz, de los cuales 220 están presentes en América Latina. México, su centro de origen, resguarda una asombrosa diversidad: de las 64 razas registradas, 59 son nativas, lo cual confiere al país el carácter de guardián en el mundo. De ellas, 21 se conservan y cultivan en el estado de Puebla, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Hace más de siete mil años inició el proceso de domesticación del maíz a partir de los teocintles silvestres, cuya selección y cultivo a cargo de diversos pueblos originarios transformaron gramíneas en el grano que hoy se conoce, lo que nutrió a civilizaciones como mayas, mexicas, zapotecas y mixtecas.

Por la evidencia hallada en Tehuacán, Puebla, se sabe que en esa región comenzó la domesticación del grano, que permitió que los grupos nómadas se volvieran sedentarios convirtiéndose así en el sustento de los pueblos mesoamericanos.

El elote, como se llamaba en Mesoamérica, pues la palabra “maíz” viene del caribe, era el cultivo más consumido por las culturas prehispánicas y no sólo se utilizaba para la elaboración de alimentos, sino también como parte importante de sus ceremonias religiosas.

El país, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se producen más de 28 millones de toneladas, lo que lo coloca como el sexto productor del grano a nivel mundial, cultivándose en los 32 estados del país, destinando más de siete millones de hectáreas para su cultivo siendo las principales entidades Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Guanajuato y Michoacán.

Alrededor del 25 por ciento de las cosechas de maíz grano se logran de mayo a julio, mientras que el 60 por ciento se obtienen de noviembre a enero.

Dichos datos, además de dejar ver al maíz como el cultivo más emblemático de México, profundamente arraigado en la cultura y la alimentación nacional que cuenta con una gran diversidad de tamaños, colores, sabores y características organolépticas que lo hacen único, subraya su relevancia no solo como alimento básico, sino también como motor económico en la agricultura mexicana.

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el estado de Puebla es clave en la producción de maíz en México. En 2023, la producción de maíz en Puebla alcanzó aproximadamente 1.13 millones de toneladas, lo que refleja una ligera expansión en las áreas cultivadas y estabilidad en el sector. Asimismo, la región es conocida por su diversidad en variedades de maíz, cada una adaptada a las características locales y a las demandas del mercado.

Los municipios que más cultivan el grano son Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Libres, Cholula, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco y Tehuacán, éste último sede, en la junta auxiliar de Santa María Coapan, de Carrera de la tortilla, que demuestra el orgullo y dignificación a la labor que realizan las mujeres de la comunidad al transformar el maíz en uno de los elementos gastronómicos clave de la cocina en México: la tortilla.

En México, se han identificado al menos 600 formas de preparar el maíz en la alimentación, siendo una de esas formas la tortilla que resulta de la masa que es, a su vez, producto de la nixtamalización, es decir, del cocimiento con cal que se le da al maíz en un proceso que lo vuelve más nutritivo, y permite transformarlo y preparar platillos populares como tacos, tamales, panuchos, molotes, quesadillas, sopes, chalupas, tostadas, tlacoyos, huaraches, memelas, peneques, picadas, enchiladas, chilaquiles o salbutes.

El maíz entero se utiliza en sopas como el pozole y los menudos, e incluso en hacer las prehispánicas palomitas; el maíz molido sirve para hacer bebidas como el pozol, tejate, taxcalate, pinole y una gran variedad de atoles; mientras que el maíz fermentado resulta en bebidas como el tesgüino, chicha y tepache.

Del maíz se usan sus hojas (totomoxtle), sus mazorcas (élotl) y sus granos (cintle) de cientos de maneras distintas. Es además un ingrediente esencial de cerca de cuatro mil productos que tienen como base los subproductos del maíz, como el jarabe, aceite, harina o fécula. Incluso, actualmente se hace un combustible conocido como bioetanol.