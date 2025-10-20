Domingo, octubre 19, 2025
México consigue bronce histórico en el Mundial Sub 21 de Voleibol de Playa

Letonia se corona campeón de la rama varonil que se realizó en Cholula

Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala inscriben a México en los libros de la historia del voleibol de playa al dar a darle su primera medalla
Leopoldo Aguilar

Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala inscriben a México en los libros de la historia del voleibol de playa al dar a darle su primera medalla en Campeonatos Mundiales Sub-21.

La dupla azteca derrotó en dos sets; 21-16 y 21-13; a Szymon Pietraszek y Jakub Krzeminski de Polonia para quedarse con la presea de bronce.

En total, Vargas Lares y Ayala Herrera tuvieron seis triunfos en la competencia por un solo revés, el cual se presentó en semifinales.

Precisamente en esa instancia sucumbieron en semifinales del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 Puebla 2025, la pareja azteca cayó en dos sets, 17-21, 19-21, ante Gustavs Auzins y Kristians Fokerots de Letonia.

Que al final se levantaron con el título del Mundial Sub 21 de Voleibol de Playa al vencer en dos sets al equipo de Polonia que se llevó la medalla de plata en este torneo que se llevó a cabo en Cholula, Puebla

