México, con su nopal y su serpiente,

México florido y espinudo, seco y huracanado,

violento de erupción y creación,

me cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva.

Pablo Neruda.

Confieso que he vivido. Memorias1

En los extremos del dilatado espacio latinoamericano dos pueblos —Chile y Cuba— tuvieron ocasión de mirarse nuevamente en la esperanza centenaria de una vida mejor a través del testimonio un hombre singular que vivió, como testigo presencial, momentos de gran intensidad y dolorosas emociones. Se trata del Embajador Gonzalo Martínez Corbalá (1928-2017), dueño de una voluntad férrea en coherencia con sus ideales y responsabilidades ya que fue embajador de nuestro país en la República de Chile en el momento en que se produce el

sanguinario golpe de estado contra un gobierno legítimo conducido por su presidente el doctor Salvador Allende designado por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. El cabecilla del “cuartelazo” fue el general Augusto Pinochet y otros militares quienes instauraron una dictadura que se distinguió por una brutal represión en contra de opositores y cualquiera que no aceptara los hechos consumados.

El ambiente de Santiago, la capital de Chile, durante los meses previos al golpe militar, se encontraba muy enrarecido y tenso por las acciones de buena parte del empresariado, la alta burocracia, las jerarquías eclesiásticas, los partidos políticos de derecha y los militares que formaban, de hecho, un bloque alentado y financiado por el Pentágono y otras agencias estadunidenses con claros propósitos intervencionistas. El pretexto de estas acciones era bloquear las reformas sociales implementadas por el doctor Allende, invocando el tan llevado y traído fantasma del “comunismo”, engañando y creando miedo entre los ciudadanos como táctica principal de sus actividades políticas. Huelgas de transportistas, de empleados, del sector empresarial, anatemas rabiosos desde los púlpitos y pronunciamientos de algunos políticos conservadores buscaron deslegitimar al gobierno de la Unidad Popular y confrontarse con sus seguidores.

El propio Martínez Corbalá relata en su libro “La historia que viví” que una vez que fue designado por el presidente Echeverría y ratificado como embajador de México en Chile por la Cámara de Diputados viajó a Chile 2 para hacerse cargo de la representación mexicana.

. . .

En la residencia de la embajada hacía mucho frío, no solo porque había estado desocupada desde la retirada del embajador Ismael Moreno Pino, sino porque la calefacción estaba descompuesta… ” El embajador y su familia llegaron en el invierno del hemisferio sur. Poco más de dos semanas después se llevó a cabo una ceremonia que describe Martínez Corbalá:

“El 18 de septiembre de 1972, para conmemorar el aniversario de la independencia de Chile, se celebró un Tedeum solemne de carácter ecuménico en la catedral de Santiago; fue una bonita ceremonia en la cual oficiaron sacerdotes y ministros de diferentes cultos, quienes, desde luego parecían sinceros cuando desearon a los gobernantes el acierto y la firmeza para llevar al país por el camino del progreso y del entendimiento.”3

Escribe también en su libro que él evitó en todo momento intervenir en conversaciones críticas y aun comentarios…

“… puesto que la función de un embajador de México es abstenerse de tomar parte en pláticas que puedan insinuar de alguna manera un compromiso de la Cancillería, y mucho menos del presidente de la República, que sugiera siquiera una posición distinta a la que institucionalmente le corresponde al gobierno mexicano en cualquier caso y en estricto cumplimiento con la Doctrina Estrada, que fue siempre una regla de oro de nuestra diplomacia…”4

En noviembre de 1972 Allende constituyó un nuevo gabinete en el que formaban parte civiles y militares, de manera que Martínez Corbalá anotó en su cuaderno de notas lo que él, años después de su misión oficial en Chile, reveló en su libro y es que pese a los rumores e indicios acerca del papel del ejército en favor de las fuerzas políticas contrarias al gobierno, su incorporación en funciones administrativas mostró que:

“Los militares habían dejado de ser una fuerza de equilibrio constitucional para pasar a ser una fuerza política actuante y, como tal, no podrían evitar tomar partido frente a la problemática nacional; y era, desde luego, por lo menos dudoso que lo fueran a hacer desde la perspectiva socialista…”5

El gobierno mexicano, en un gesto solidario, envió dos barcos petroleros para aliviar un poco las carencias de combustible debido al sabotaje que habían sufrido las refinerías de Concón y Concepción. Aun cuando la Unidad Popular (frente de partidos que postularon a Allende) fue ratificada en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 con un triunfo claro, el cual celebraron los miembros de esa coalición, se mantenía la tensión política y social. El día 6 de marzo de 1973, durante una cena en la residencia presidencial, el embajador mexicano habló con Allende en privado y le dijo lo siguiente:

“Al saludar al Presidente Allende yo me excusé con él de no darle mi felicitación como lo estaban haciendo los demás invitados a la cena y, cuando él me preguntó por qué lo veía yo de esa manera, le dije —Señor Presidente: ésta es la última instancia legítima que la oposición ha intentado para derrocar a su gobierno. De aquí en adelante usted puede esperar cualquier cosa, cualquier acción por parte de la oposición, porque no van a esperar cuatro años, hasta las próximas elecciones, sabiendo que del 35% pasaron ustedes al 44%, estando ya a 5 o 6% de distancia de poder obtener la mayoría absoluta.”6

Las tensiones se fueron incrementando, así como los amagos de violencia hasta que no pudo preverse otra salida que la inminente intervención ilegal del ejército, la marina y la aviación militares, así como el cuerpo de carabineros (policía) para usar la fuerza de las armas y derrocar al doctor Salvador Allende. Martínez Corbalá explica una serie de sucedidos como el llamado “Tanquetazo”, de junio de 1973, un fallido intento del general Roberto Viaux, quien estaba al mando de una unidad blindada, cuya tropa se movilizó para ocupar el Palacio de la Moneda, sede principal del gobierno chileno. Esta intentona no fue respaldada por los altos mandos y aunque fue conjurada, dejó un centenar de muertos. En el mes de julio fue descubierto un plan del grupo fascista “Patria y Libertad” para atentar contra la vida del embajador mexicano y para secuestrar a su hijo. Este era el ambiente que prevalecía previo al golpe. Se desencadena el horror.

El martes 11 de septiembre de 1973, hace 50 años, las Fuerzas Armadas de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende y al gobierno de la Unidad Popular. Tropas del ejército ocuparon los sitios sensibles de la capital chilena y aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la sede del gobierno como si se tratara de una guerra. El presidente Salvador Allende murió ese mismo día mientras defendía el Palacio de La Moneda.

“Pinochet impuso un gobierno militar caracterizado por violaciones de derechos humanos, represión política y censura en los medios de comunicación. Su mandato estuvo marcado por una represión brutal incluyendo torturas,encarcelamientos arbitrarios y desapariciones forzadas de opositores políticos.”7

Ante ese clima de asesinatos cometidos por los militares y los temibles esbirros de la DINA (policía política) contra ciudadanos inermes y sus familias, sin distinción de edades, el embajador Gonzalo Martínez Corbalá convirtió la sede diplomática de México y su propia residencia en refugios urgentes e improvisados para salvar a familias chilenas enteras, amenazadas por la dictadura, las cuales llegaron a estar sobrepobladas pues fueron asiladas 756 personas (aunque no al mismo tiempo) mientras hacía gestiones el gobierno mexicano para obtener salvoconductos para que los refugiados pudieran abandonar el país con relativa seguridad y abordar vehículos con la bandera de México que los condujeran al areropuerto, distante 25 kilómetros de la embajada, donde les esperaban aviones enviados desde nuestro país.

El propio Martínez Corbalá fue encañonado por algunos soldados quienes le clavaron sus armas en las costillas y prácticamente fue arrastrado en el pequeño jardín de la embajada, lo cual atestiguó el ingeniero chileno Ángel Hoces quien fue después, en México, un consultor en estadística ocupando diversos puestos en el IMSS

y también fue profesor de la Universidad Veracruzana. Otro episodio importante en esos aciagos días fue el ofrecimiento del presidente de México Luis Echeverría para trasladar al poeta Pablo Neruda y salvarlo de una muerte segura pues era uno de los principales personajes en la mira de la dictadura. Martínez Corbalá habló con Neruda el sábado 22 de septiembre de 1973 y pese a algunos contratiempos finalmente habían convenido su partida a México como “Huésped distinguido” para el lunes 24, dos días después.

El avión dispuesto para la salida de Neruda8 y Matilde, su esposa, fue reemplazado por otro más grande, pues Martínez Corbalá quería poner a salvo también una colección de pinturas mexicanas de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, en gran formato, que sumaban en total 172 obras más libros y objetos de cerámica las cuales estaban expuestas en el Museo de Bellas Artes de Chile para una magna exposición y cuya inauguración estaba prevista para el día 13 de septiembre.

“El sábado 22, él se veía muy dueño de sí mismo, y yo me atrevería a decir que hasta un tanto optimista. Pero cuando lo saludé y le informé de todos los arreglos para su viaje, y de que todo estaba preparado para irnos, con un acento grave y firme, me dijo que no quería salir ese día de Santiago, a lo que yo respondí con una interrogación solamente: —¿Cuándo quiere que nos vayamos, Don Pablo?— y él me contestó con igual firmeza: —Nos vamos el lunes, Embajador”— 9

Ese mismo día:

“… con la aeronave en el aeropuerto , ya cargada con la colección de pinturas que descolgamos el director de Bellas Artes de México, Fernando Gamboa y yo, con la cooperación de algunos colaboradores de la embajada, y también de varios amigos que se prestaron a darnos su ayuda. El peligro que esas obras de arte irremplazables corrieron fue grande, estando colgadas allí en Bellas Artes de Santiago… ”10

Los acontecimientos se precipitaron y Martínez Corbalá quien realizaba los últimos arreglos oficiales y personales recibió la infausta noticia de la muerte de Neruda.

“Me fui a despedir de Irma, la esposa de Clodomiro Almeyda, preso en la Isla Dawson, y de la familia Miranda, en condiciones semejantes, pues yo salía de Chile definitivamente. Se quedarían los asuntos de la embajada de México a cargo de la de Venezuela. El día siguiente, domingo 23 de septiembre, ya noche, me llamó por teléfono Pepe Gallástegui, subsecretario de Relaciones Exteriores, quien logró hacer esa comunicación a través de Mendoza, Argentina, y con muchas dificultades, porque no nos escuchábamos bien, gritando como yo, me dijo: —Gonzalo, aquí en México hay el rumor de que Pablo Neruda ya murió—.”11

El embajador acudió a la clínica Santa María donde encontró a la esposa de Neruda sumamente acongojada con lo cual constató que la noticia era cierta.

“El lunes 23 de septiembre, temprano en la mañana, llegué a la Chascona [casa de Neruda en Santiago] para acompañar a Matilde, coincidiendo con los tres representantes de las fuerzas armadas chilenas. Ellos, obviamente, no fueron recibidos por Matilde. Al entrar yo, me encontré con un ambiente desgarrador: los vidrios de las ventanas rotos a culatazos, los cuadros colgados en las paredes rasgados con bayonetas, por el medio de la sala corría una acequia desbordada a propósito. El único cuadro que se había salvado de la bárbara destrucción era un original retrato de Matilde pintado por Siqueiros. Estaba en el mismo espacio que el féretro de Neruda, cubierto de flores.”12

Mucho más se puede decir sobre la actuación valiente de don Gonzalo Martínez Corbalá. Quiero agregar que le conocí personalmente cuando, en mi calidad de director de la “Biblioteca Histórica José María Lafragua” de la BUAP, en 2004, tuve el gran honor con el que me distinguió, de presentar su libro “La historia que viví”. Además, como homenaje a Pablo Neruda, postulé ante el programa “Memoria del Mundo” de la UNESCO el ejemplar del libro “Canto General”, propiedad de esta biblioteca universitaria; asimismo me tocó promover el que un grupo de bibliotecas mexicanas, con sendos ejemplares, se unieran a una solicitud conjunta, obteniendo el registro Regional para América Latina y el Caribe de este programa de la UNESCO el 29 de noviembre de 2016, una de mis últimas gestiones al frente de este importante repositorio de libros antiguos. Algún día les contaré acerca de este libro.

