México busca resarcimiento de Adidas por apropiación cultural en sandalias

El modelo Oaxaca Slip-On de Adidas no cuenta con autorización ni reconoce a sus verdaderos creadores, expresaron autoridades de Oaxaca. Foto tomada de redes sociales
La Jornada

Ciudad de México. El gobierno de México busca un resarcimiento de Adidas a una comunidad del estado de Oaxaca (sur), tras acusar a la marca de apropiación cultural en un modelo de sandalias que es similar a un diseño tradicional de esa región.

Autoridades locales habían denunciado que el lanzamiento del modelo Oaxaca Slip-On, elaborado por el diseñador estadunidense de raíces mexicanas Willy Chavarria en colaboración con Adidas, no cuenta con autorización ni reconoce a sus auténticos creadores.

El gobierno anunció este viernes que Adidas acordó reunirse con autoridades del estado de Oaxaca, que han señalado que el diseño de las sandalias es originario de la comunidad de Villa de Hidalgo Yalalag.

El gobernador estatal, Salomón Jara, amenazó también con emprender acciones legales contra Chavarria.

“Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley del patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve; estamos también estudiando la vía legal”, dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria no especificó qué tipo de resarcimiento se buscará.

Chavarria, quien exalta en sus creaciones su ascendencia chicana, estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de “glorificar a los criminales” en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.

México ha denunciado en años recientes la apropiación cultural y el uso no autorizado del arte de sus pueblos originarios por grandes marcas y diseñadores como la china Shein, la española Zara o la venezolana Carolina Herrera.

