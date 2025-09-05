Jueves, septiembre 4, 2025
México analiza aranceles a países sin tratado comercial, incluyendo China

La mandataria dijo que esto “no es nuevo”, sino que es parte de lo que ha venido haciendo su administración hace unos meses para proteger a ciertas industrias nacionales. Foto Cuartoscuro/ Archivo
La Jornada


Ciudad de México. México analiza imponer aranceles a países con los que no tiene acuerdo comercial, entre ellos China, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos, también se encuentra China, pero no es el único país”, señaló esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional.

—¿Algunas industrias en particular sobre importaciones chinas? —se le preguntó.

—Ya lo anunciaríamos, en su momento —contestó sin entrar en mayores detalles.

La mandataria dijo que esto “no es nuevo”, sino que es parte de lo que ha venido haciendo su administración hace unos meses para proteger a ciertas industrias nacionales.

Un ejemplo, señaló, es en los textiles. “En diciembre, pusimos aranceles a la importación textil en un decreto que realizó la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Para proteger la industria textil de nuestro país”.

Recordó que en el gobierno de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, México puso aranceles a la importación de acero a todas las naciones con las que no se tiene acuerdo comercial.

En medio de las presiones comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado gravar todas las exportaciones de México, y ha impuesto tarifas a las exportaciones de acero y aluminio, entre otras, ahora la mandataria mexicana hace este anuncio. “¿A quiénes son? A todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial”, dijo.

