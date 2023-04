Mexicanos en la guerra civil española

En busca de información sobre mexicanos internacionalistas, como fue el caso del muralista comunista David Alfaro Siqueiros quien participó activamente en la guerra civil española, actividad que compartió con otros como los hermanos Arenal, con quienes participaría en el primer atentado contra León Trotski en mayo de 1940, me encontré información que no puedo dejar para mi acervo personal, sino socializarlo, a fin de que trasciendan a aquellos interesados por el tema.

Mi intención era reverdecer la idea de la solidaridad internacional entre los pueblos, sobre todo aquellos que luchan por su libertad y autodeterminación, pero además recordar a las nuevas generaciones los enormes aportes que hicieron muchos mexicanos que lamentablemente han quedado en el olvido

Así como para mi generación, hechos como la revolución cubana, los aportes teóricos africanos de Franz Fanon o el 68 mundial (no sólo el mexicano), nos hicieron crecer ideológica y políticamente hacia la izquierda, de igual manera para quienes nacieron a principios del siglo pasado, ocurrió con la revolución rusa y la guerra civil española, donde se sublimó el internacionalismo de miles de jóvenes de todas partes del mundo. Algunos sumarían la revuelta de Baviera y el martiroloquio de Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht.

No hay coincidencia en la cantidad de mexicanos que participaron en la guerra civil española, las versiones están entre los 150 como cifra modesta y cerca de 500 los más exagerados. Sin embargo, pocos de esos protagonistas han trascendido en el tiempo, muchos de ellos caídos en batalla y perdidos en el anonimato. De otros poco se sabe y la intención ahora es señalarlos en toda su valía, algunos de ellos, incluso provenientes de cuna prominente a través de la trayectoria de sus progenitores.

Señalo algunos de ellos. Felipe Garrido Llovera, hijo del tabasqueño Tomás Garrido Canabal, fundador de las Camisas Rojas. Formaría y dirigiría la Columna Benito Juárez, que sería parte de las Brigadas Internacionales. Otros mexicanos, conformarían la Brigada Francisco Villa y algunos más se sumarían a la Brigada Lincoln formada por norteamericanos que lucharon del lado republicano.

--

También destaca Raúl Ángeles Lizardo, hijo del general Felipe Ángeles, hoy muy difundido por haber tomado de él el nombre del nuevo aeropuerto internacional. En este caso, me quedó una duda que no he podido dilucidar todavía, pues sabía que los cuatro hijos del revolucionario mexicano, su apellido materno era Krauss, no Lizardo. Por cierto, un dato curioso, pues en ese mismo texto donde se registra lo antes mencionado, se dice que también luchó en España, pero del lado franquista, un descendiente de Benito Juárez, es decir, un personaje similar a Juan Nepomuceno Almonte, conservador hijo de José María Morelos y Pavón.

El otro personaje que no quiero dejar pasar es mi paisana Anita Brenner, que no solo estuvo presente, sino dejó asentado ese hecho en un interesante texto: Hoy las barricadas. Crónicas de la revolución española, 1933-1937, muy conocido en el país ibérico, pero poco en México y menos en Aguascalientes, entidad donde nació y murió la escritora.

Hasta aquí solo unas perlas de un tema que requiere mayor estudio y divulgación.