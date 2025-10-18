Mexicanos califican como líderes de grupo a octavos de final del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala cerraron la fase de grupos de forma perfecta, la dupla azteca derrotó en dos sets; 25-23 y 21-11 a los canadienses Lous Charbonneau y Henry Heider para quedarse con el primer lugar del sector.

Los mexicanos dieron un gran partido ante un escenario completamente abarrotado con una respuesta enorme de los poblanos que durante la sesión de este sábado superaron los 4 mil aficionados.

Gracias a este triunfo, Vargas Lares y Ayala cerraron con la clasificación de forma directa a los octavos de final del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 Puebla 2025, su rival saldrá de la ronda de los 24 mejores que se disputará en la sesión matutina del sábado.

Por su parte en las damas, Naomi Cruz y Angélica Torres pelearán por ser de las 16 duplas que se mantengan con vida en la competencia esto en punto de las 10 horas cuando se midan a Clara Dreben y Mila Jancar de Alemania.