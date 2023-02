Método del discurso opositor

“El desprestigio del PRIAN ‘no nos puede dar asco’, hay que echar a Morena”. Claudio X. González Guajardo.

Un recurso de confrontación política que ha venido utilizando el espectro opositor para ganar adeptos, o para intentar que sectores populares se vuelquen contra el presidente, es un alarmismo social desmemoriado, que basan en el dominio que tienen sobre la casi totalidad de los medios informativos; la amplia cobertura que dan a sus intelectuales orgánicos; el control que ejercen sobre casi la mitad del poder del Estado; la disponibilidad de recursos económicos para formar organizaciones de la sociedad civil que actúen como opinión crítica “imparcial” hacia el gobierno; los apoyos empresariales, charrismos sindicales, etc.; con todo lo que esto representa para la confección social de una ideología llena de estereotipos con los que se adulan o descalifican los posicionamientos político sociales y los programas de gobierno. Sus partidos representativos han sido incisivos en el uso de este mecanismo de propaganda política en todos los ámbitos. En marzo del año pasado, un enfurruñado Marko Cortés, presidente del PAN, arengaba: <<El aumento en los precios de las gasolinas, aunado a los altos niveles de inflación, “ya está produciendo una carestía en alimentos y servicios básicos en todo el país. Literalmente, a miles de familias ya no les alcanza ni para comer”>>. A este problema definido con discurso de aparente preocupación social, el propio Cortés daba su propuesta de solución: <<Ante ello, el gobierno debe poner en marcha un “programa nacional de impulso a la producción agrícola y ganadera, para ayudar a la población de escasos recursos, con el fin de evitar una crisis alimentaria”>>. Es decir, el gobierno debía impulsar a los industriales agrícolas y ganaderos “para apoyar a la población de escasos recursos”. Quizá sean este tipo de planteamientos, ilógicos para el sentido común, donde radique la falla político discursiva de la oposición, y el desinterés de la población hacia estos mensajes que se le dirigen como si los ahora opositores nunca hubieran sido gobierno en México, ni hubieran tenido responsabilidad alguna en su resquebrajamiento político, económico, social y cultural como nación.

Casi un año después, tras conocerse el dato oficial de la inflación en enero pasado, de 7.91 por ciento interanual, inmediatamente los partidos de oposición lanzaron sus críticas y pidieron al gobierno federal <<más acciones a fin de contener las subidas de precios>>. La inflación, ese desequilibrio económico caracterizado por la constante alza generalizada de los precios y el aumento del circulante monetario; el fenómeno de carestía que agobia eternamente a las familias de menor poder adquisitivo, es un tema económico que la oposición toca, pero no profundiza bajo ninguna circunstancia. La razón es simple: ellos son los representantes políticos de la clase empresarial, de los dueños de las empresas; son los defensores de los intereses empresariales frente al gobierno y los trabajadores; la oposición representa al sector empresarial que sube cotidianamente los precios de bienes y servicios que consume la población para su subsistencia. Así, las críticas que hacen al gobierno se matizan para no afectar a la élite que concentra la riqueza social, al modelo de organización social que propicia esa concentración a costa del empobrecimiento de las mayorías ni, por supuesto, a los gobiernos nacionales que han mantenido el modelo, pues fueron ellos.

En un mensaje de Twitter Marko Cortés, volvió a la carga: <<Hoy el Inegi informa que siguen aumentando los precios y tenemos la inflación más alta de los últimos 22 años. El gobierno no entiende que el dinero ya no alcanza. Urge apoyar la economía familiar e impulsar al sector productivo para generar oferta y controlar la subida de precios>>. Por su lado, el PRI, en la Cámara de Diputados plantea <<posponer los incrementos a los precios del gas LP, la electricidad y las cuotas de peaje, al considerar que la inflación reportada para enero es una señal de alarma sobre el efecto negativo en la economía familiar. No pueden darse costos tan altos de alimentos como el huevo, que en 2018 costaba 21 pesos el kilo, y que en los primeros dos meses del año ha llegado a más de 50 pesos>>. Como se ve, en ambos casos, el discurso se basa en el engaño y la suplantación. ¿Quién se beneficia con el alza de los precios en los artículos de consumo cotidiano?

Cortés critica que sigan aumentando los precios y se tenga la inflación más alta de los últimos 22 años. ¿Por qué elige decir 22 años? ¿Por qué no 30? Primero, para adular a los gobiernos panistas cuya gestión inició en el año 2000, con Vicente Fox. Segundo, para no lastimar a sus aliados políticos del PRI teniendo que recordar que durante el salinato la inflación fue de tal magnitud que hubo necesidad de retirarle tres ceros a la moneda. Al mismo método recurre el PRI al señalar que el huevo “en 2018 costaba 21 pesos el kilo”. ¿Por qué elige el año 2018? ¿Por qué no 2017? Porque fue el último año del presidente Peña Nieto y, porque el año previo se dieron los “gasolinazos” que irritaron de fea manera a la población. Son, pues, expresiones de actividad política concebidas con propósitos de engaño. Decir que el dinero ya no alcanza y que urge apoyar la economía familiar, es una suplantación discursiva porque, efectivamente, el dinero no alcanza; pero, ¿estos partidos protestaban por los incrementos del 3 o 4% que se daba al salario mínimo cuando fueron gobierno? No. Siempre los impusieron. ¿Quiénes son los que protestan ahora por los incrementos de entre 16 y 20% que se dan a ese salario? ¿Quiénes critican las ayudas que el gobierno federal proporciona a adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad, madres solteras, etc.? En que el dinero no alcance a las familias, ¿nada tiene que ver el sector empresarial? ¿Cortés pensará sinceramente que al “sector productivo” le interesa generar oferta y controlar la subida de los precios? Pues que lo diga, y lo sostenga.

En el tercio pequeño de la oposición, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, en un comunicado, llamó “hipócrita neoliberal” al presidente de la república acusándolo de minimizar los efectos de la inflación: <<en el discurso ha reiterado que no sigue estas políticas, pero en los hechos aprobó a principios de este año un decreto que permite la desgravación de bienes de canasta básica>>. <<La cuesta de enero nos afectó a todos con el encarecimiento del huevo, la tortilla, pan, leche, frutas, granos y otros alimentos básicos>>. Este partido, que dice ser de izquierda, desdibujó sus posiciones políticas hasta llegar a la coalición Va por México. La seriedad de sus planteamientos políticos fue cuestionada desde que el ahora presidente de la república lo abandonó junto con sus seguidores, convirtiéndolo en un cascarón. Quizá el PRD podría verse menos falso si intentara recuperar identidad. ¿No sería más adecuado que hiciera alguna crítica a que el conjunto de bancos que operan en el país, obtuvo ganancias por 236 mil 743 millones de pesos en 2022, según informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿O, a que las mineras mexicanas que cotizan en bolsa, durante el primer mes de 2023 ganaron en conjunto poco más de 100 mil millones de pesos en valor de mercado? O, por lo menos, decir algo respecto a “los déficits de trabajo decente” y la “precarización de los empleos” que reporta la ONU en México.

No dejan de ser raras, o extrañas, las críticas opositoras al desempeño presidencial. Los partidos políticos responsables de los fraudes electorales de 1988 y 2006, ahora se presentan adalides de la democracia; quienes cuando fueron gobierno contribuyeron al empobrecimiento del pueblo mexicano, ahora protestan porque el dinero no alcanza a las familias mexicanas; los partidos que en el pasado fueron autoritarios, ahora se pronuncian contra “las regresiones autoritarias”; los promotores del militarismo como solución de conflictos políticos, ahora son críticos de la participación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública; y los que convirtieron al Estado en protector de criminales, le arrojan la culpa al que saludó a la anciana madre del Chapo. El problema de este método de acción política es que no conduce a ninguna parte o, en el peor de los casos, a callejones sin salida. Privilegiar la crítica tóxica erradicando cualquier sincera posibilidad de autocrítica, sólo ha exhibido su soberbia; esa, que los hace sentirse a gusto llamando chairos a los seguidores del presidente, o insultando a este de mil maneras. Los resultados, quizá, no sean los esperados. La marcha en defensa del INE, ayer, confirma que llegaron “más de cien mil “ personas al zócalo en CDMX; y que, en Puebla, marcharon “casi tres mil” personas, según medios afines. Eso significa también que, frente al veredicto de García Luna en EU, ya no basta decir simplemente que no era militante del PAN. El método ya dio lo que tenía que dar.