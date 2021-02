En Metepec retienen a secretario del Sindicato IMSS por no sortear propuestas de trabajo; “las plazas las están vendiendo”, acusan

Se recrudecen las manifestaciones en contra de la red de corrupción al interior del Sindicato del IMSS en Puebla. Esta vez, un grupo de trabajadores del Seguro Social retuvo al secretario del Interior, Antonio Miztnahuatl, de la dirigencia seccional en Puebla, debido a que incumplió con la realización del sorteo de plazas laborales en el Centro Vacacional de Metepec.

“Este no es el trato que merecemos; estamos esperando un sorteo y queremos que nos atienda”, increpa una trabajadora a Miztnáhuatl, quien iba a bordo de una camioneta en compañía del secretario de Asuntos Técnicos, Arístides González.

Una segunda persona se acercó al vehículo para decirle al dirigente sindical: “no estamos haciendo nada malo, la petición es que informen porque somos más de 30 aspirantes”, de lo contrario advirtió que no saldrían del centro vacacional hasta que hubiera respuesta.

Notoriamente molesto reclamó: “Lo que están haciendo no es correcto, somos familiares, hijos y esposos de trabajadores y tenemos derecho; lo que nos hacen es una grosería como ser humano, nos faltan el respeto”.

Otra mujer reclamó que no hubo sorteo y cuestiona cómo repartieron las propuestas laborales.

Los inconformes que postularon a familiares para obtener un espacio laboral dentro del Seguro Social -uno de los principales requisitos que impone la convocatoria emitida por el sindicato- acusaron que “las plazas no las están entregando a hijos ni esposos sino a gente que pagó hasta 90 mil pesos por espacio”.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en el centro vacacional donde se dieron cita al menos medio centenar de personal del IMSS, quienes de manera molesta se inconformaron contra los miembros de la dirigencia sindical en Puebla.

Debido a la retención, pidieron el auxilio de la policía municipal de Atlixco así como del estado para que llegaran a la zona y permitieran la salida del vehículo donde viajaban los dirigentes sindicales.

Los trabajadores entregaron dos videograbaciones a esta casa editorial para denunciar la situación de corrupción a la que se están enfrentando y pidieron la urgente intervención del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Asimismo, se exhibieron capturas de pantalla de celulares de la supuesta compra de propuestas de trabajo por 70 mil pesos, en el que exhiben formatos de pagaré por dicha cantidad presuntamente entregados a una mujer de nombre Esmeralda Cuatlayo, quien labora en el área de urgencias del Hospital La Margarita.

En el segundo video, en el que no se aprecian imágenes sólo la voz de tres personas, una de ellas de Antonio Miztnáhuatl, quien pide a los inconformes que se retiren de Metepec porque se rompió el diálogo.

Miztnáhuatl reclama a una mujer que “esas no son las formas, los compañeros iban saliendo del hospital y le pusiste tu camioneta y tu esposo iba armado”. La trabajadora externó su sorpresa por el señalamiento a falta de pruebas, tras revirar al secretario del Interior que se trata de amenazas infundadas debido a que no cuenta con vehículo particular.

“Ahora dices que mi esposo está armado, no soy una tonta, conozco mis derechos a pesar de mis seis años de antigüedad”, contestó la trabajadora al líder sindical.

En respuesta, Antonio Miztnáhualt, quien es hombre de confianza del secretario Sergio Herrera Vázquez, amenazó que si no levantan la manifestación serían denunciadas ante las autoridades.

El secretario del Interior remató: “esto lo vamos a dirimir estatutariamente y de una vez te aviso que este tema ya se notificó al Comité Ejecutivo Nacional”.

En la última semana, La Jornada de Oriente ha publicado una serie de denuncias y audio escándalos que vinculan al secretario general, Sergio Herrera Vázquez, en la presunta venta de plazas laborales, lo que derivó en la rescisión de tres secretarios Carlos Ventura, de Previsión Social; Paula Flores, de Acción Femenil; y Elizabeth Cruz, de Cambio de Rango.