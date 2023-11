Cuando hablamos de la historia de México, constantemente aparece en el discurso el concepto “mestizaje” como aquello que nos define, como la alegre conjunción de dos culturas, la indígena y la española, que se fusionaron para crear una tercera, la raza mestiza. Algo similar ocurre con el concepto “sincretismo”, comúnmente utilizado para designar lo que ocurrió con prácticas religiosas, usos y costumbres que fueron afectadas por la llegada de los europeos y que se fusionaron con aquellas traídas de ultramar para, también, generar una tercera. Sin embargo, desde hace tiempo vengo cuestionando ambos conceptos pues, al estudiar a las culturas originarias de nuestro país, he visto que la cosa no es tan simple. Encuentro con frecuencia que lo que existe es una acumulación de saberes que se superponen a los ya conocidos con antelación. Ello, sin duda, puede llegar a opacar conocimientos previos, pero, si exploramos en rituales, danzas, rezos y un largo etcétera, podemos encontrar elementos que han permanecido, sino intocados, sí con poca variación. Esta reflexión me vino a raíz de encontrar en el suplemento Ojarasca de La Jornada un fragmento de un artículo escrito por Mayán Cervantes llamado La gastronomía prehispánica nunca se fue, y que se publicó originalmente en la revista En el Volcán Insurgente (2023) bajo el título “La comida mexicana prehispánica a través de los siglos: permanencia, que no mestizaje”. En él, Cervantes sostiene que de los elementos culturales que más se conservan en las sociedades diversas son la lengua y la alimentación. Afirma que es “verdad que en el período de la Conquista ingresaron a la dieta mexicana materiales externos que enriquecieron la dieta tradicional, pero no la modificaron en su esencia. Se añadieron a la dieta el ajo, especias como el clavo, la canela, la pimienta negra; asimismo el cilantro, el orégano, la cebolla; también frutos y semillas, como el ajonjolí; carnes diversas y, muy especialmente, se añadió el uso de grasa animal para cocinar. (…) Los nuevos materiales se asimilaron y enriquecieron la ingesta, pero se conservó siempre la dieta básica original, que no se modificó; la agregación de productos nuevos no la cambió en su esencia, entendiendo por esencia el conjunto de características permanentes que determinan a un ser o una cosa, y sin las cuales no sería lo que es este producto de larga tradición. Permanece porque es parte de la identidad que no cambia y se reproduce”. Es decir, por ejemplo, que en tradiciones como la maya peninsular, existía el cocimiento de alimentos bajo tierra con un sentido de contacto con determinadas entidades inframundanas y los ancestros y que, como lo mencioné en una entrega anterior a cuento de la peculiares prácticas funerarias en Pomuch, se sigue haciendo con los llamados “pibipollos”, tamales cocidos bajo tierra, pero que ahora se elaboran con pollo y otros ingredientes indudablemente no mesoamericanos… pero la práctica y su significado, en esencia, continúa. ¿Le llamamos mestizaje a eso? No lo sé, no conozco ninguna práctica similar en el viejo continente y que haya sido traída por los europeos. Por tanto, he de decir que es maya y que ha añadido elementos a su elaboración, es decir, simplemente se ha adaptado al presente.

El asunto, como lo he mencionado, radica en lo que entendemos por mestizaje. Para Cervantes, el concepto “proviene de una visión que implica que existen razas puras. En el caso de México, los españoles del siglo XVI, consideraron al mestizaje como un apareamiento entre españoles con indios; esto implica también que eran los hombres puramente españoles quienes se relacionaban y tenían hijos con una mujer indígena. ‘Mestizaje’ tiene así no solamente una connotación racial, sino también de género: nunca se habla del resultado de una relación entre una mujer española con un indio. De todas formas, ésta sería una persona que nace inferior, racial y socialmente y este concepto de mestizaje se le adjudica, sin análisis ni razón a la comida”. Claro, no solamente a esta práctica, sino a muchas otras expresiones de la cultura. De acuerdo con Federico Navarrete en su libro “Racismo Mexicano, una denuncia” (2016), existe la “leyenda del mestizaje” que todos hemos escuchado desde pequeños en la escuela, en el hogar y a través de los medios de comunicación: que los mexicanos somos el “alegre” producto de la mezcla de dos razas, la española, representada por Hernán Cortés, y la indígena, encarnada por la Malinche. “Desde el punto de vista de la leyenda -afirma Navarrete-, en efecto, la mezcla racial y la cultural son parte de un solo proceso de fusión humana que crea seres y culturas igualmente híbridas, distintas por nece­sidad a las matrices culturales de las que provienen. Por ello, el mestizaje no sólo cambió los cuerpos de los mexicanos, sino tam­bién la religión, creando el cristianismo ‘sincrético’, la cultura, creando una cultura ‘mestiza’ y nacional, las formas de comer, de pensar, de vivir”. En consecuencia, la raza mestiza es superior, “cósmica”, en términos vasconcelistas y promovida por el Estado en un nacionalismo que tuvo consecuencias claras para las comunidades originarias. “Sin embargo -continúa Navarrete-, el balance de las herencias de los mestizos es cla­ramente desigual. De su padre español, heredaron la virilidad, la pujanza, el espíritu aventurero, la racionalidad, la ‘brillante’ cultu­ra occidental, y toda una larga lista de cualidades admirables; de su madre indígena, recibieron apenas la sensibilidad artística, el amor a la tierra, la resistencia al dolor y al sufrimiento, y otros pocos atributos en una lista bastante menos prolongada y estimable”. En términos gastronómicos, heredamos la elaboración de embutidos, de lácteos y todo lo relacionado con los cárnicos; el maíz y ciertas hortalizas por parte de la tradición nativa. Empero, hasta hace poco tiempo, pocos elementos de nuestra cocina prehispánica habían sido reconocidos como expresiones gastronómicas de nivel internacional, con independencia de su complicada elaboración o de su sabor incomparable, como los escamoles, los huauzontles o el huitlacoche. Por supuesto, es necesario decir en este punto que el mundo no tiene razas puras y que el mestizaje se ha venido dando desde el inicio de la humanidad. Pero como lo afirmara Anibal Quijano, la idea de raza, incluido el mestizaje en este concepto, se generó como un dispositivo para separar aquellas sociedades “civilizadas” de las que no lo eran, en términos europeos y justificar de esta manera su explotación. Según Quijano, en su ensayo “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” (2019), “La idea de raza es, literalmente, un invento. No tiene nada que ver con la estructura biológica de la especie humana. En cuanto a los rasgos fenotípicos, éstos se hallan obviamente en el código genético de los individuos y grupos y en ese sentido específico son biológicos. Sin embargo, no tienen ninguna relación con ninguno de los subsistemas y procesos biológicos del organismo humano, incluyendo por cierto aquellos implicados en los subsistemas neurológicos y mentales y sus funciones”.

Por tanto, el mestizaje, como categoría científica y social, debiera ser eliminada por sus implicaciones raciales y mucho menos debiera ser utilizada para describir prácticas culturales, como la gastronomía, la danza, los rituales o cualquier otra expresión emanada de las comunidades originarias de nuestro territorio. Imagino que quien esté leyendo esto podría afirmar que exagero al cuestionar la utilización de conceptos como estos. Sin embargo, como habrá visto a través de numerosas entregas de este espacio, me encuentro cuestionando de manera sistemática la forma en que visualizamos las relaciones que se han establecido entre conquistadores y conquistados primero, entre colonizadores y colonizados después y la forma en que fue estructurado México a través del nacionalismo mexicano. De igual manera, los mares de tinta académica e intelectualoide que se han escrito en torno a los procesos de “mestizaje” y construcción de lo “mexicano” que hoy debemos empezar a cuestionar para dar cuenta de manera más certera y justa, de semejantes procesos históricos que han involucrado a nuestros pueblos originarios y sus identidades. En este sentido, Navarrete comenta que los mestizos son “los únicos dueños del futuro brillante que aguarda a México, pues han sabido convertir en su divisa el progreso y la modernización nacional, sin perder el justo orgullo por sus raíces españolas e indí­genas. La cultura prehispánica, en particular, es un pasado glorio­so del que saben vanagloriarse y que pueden presumir a todo el mundo cuando quieren enfatizar su identidad inconfundible, pero nunca deben dejarse atrapar por esta raíz autóctona, pues enton­ces se convertiría en un peso muerto que les impediría progresar”. Hoy, curiosamente, tenemos candidatos y candidatas a diversos cargos públicos, incluida la presidencia, que se asumen lo mismo mestizos, que indígenas, que herederos de España y, a su vez, promotores del desarrollo vinculado a la globalización que fortalecerá a la nación mexicana, empero, despojándola de identidad, sustentados en el mestizaje, pero abrazando la blanquitud como signo de superioridad en un batiburrillo ideológico, muy apropiado con los tiempos que corren. Es decir, un mazacote discursivo que de ninguna manera hace justicia a la riqueza cultural que se encuentra detrás de cada expresión de nuestro espacio. Por tanto, es necesario empezar a acuñar nuevos términos que den cuenta real de estos procesos históricos pues, de lo contrario, seguiremos perpetuando esa deliberada eliminación de identidades y trivialización de la cultura, muy a tono con nuestra modernidad actual.