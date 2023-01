Meses como espuma

1

Que me baste su alegría

donde la halle

2

Era y es utopía

Amarnos en este cuarto de pobres

“donde quepamos todas con su pan en la mano”,

dirá Esmeralda la zapatista a fin de año

3

Pero pesa el sol en las alas

pesan los polvos de la tierra donde yace mi madre

el polen le pesa a la mariposa

4

Iremos en rumbos opuestos y tan cercanos

llevaremos cabellos de luz para la negrura

5

Cada día de trabajo

dignifica los suspiros del caracol

pero la caracola trabaja a destajo y en eso no hay felicidad

6

Es junio y no consuela

esta resequedad del campo

donde sin soñar no duermo

7

Alzó ella la voz

también mi amigo y hermano

les escribo poesía y les duele

sin ellos soy un tronco abatido por las olas

8

¿Y si vienes y si hablamos y así se siega

la maleza de las desconfianzas?

9

No has de venir ahora

como decías que quisierasdebo entender a mis años que tus navegaciones

van por la ruta del ámbar de tus ojos

10

Eres y serás tú de ti reconstruida

y para mí todo

soy espuma en tu playa infinita

11

Naviera la luna disfruta del viento a toda vela

de Haití al Kurdistán de Tutuapa a Corea

de Québec a Motul de Coyuca a Zozocolco

12

No es mala idea ser el breve trago de espuma

Que cosquillea tu lengua

Ricardo Landa, Cuernavaca, México, 31 de diciembre de 2007. Imágenes:

Chagall: novios o prometidos; foto: arte de Haití; pinta de acción poética;

Jacobo Silva Nogales: En espera de Adán; Ana Landa: Convento y naves sobre

el Porto; Ballet de Pina Bausch: Reina del viento.