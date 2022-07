Mercados municipales y de apoyo han sido tomados por delincuentes que venden drogas y cobran piso: Cruz Lepe

La mayoría de los más de 30 mercados municipales y de apoyo en Puebla capital han sido tomados por grupos de la delincuencia que se dedican principalmente a la venta de drogas y al cobro de piso, reconoció Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación municipal.

En conferencia de medios, el funcionario municipal sostuvo que un ejemplo de esta realidad es el mercado Morelos, donde a comerciantes legítimos les fueron arrebatados sus espacios de venta para dar cabida a negocios ilícitos.

Sostuvo que la Comuna se ha percatado que en este mercado en particular se realiza el cobro de piso no solo a los comerciantes, si no también a proveedores.

Manifestó que en el caso de La Cuchilla, donde el fin de semana pasado se realizó una movilización policiaca para inhibir acciones delictivas y buscar a un matrimonio desaparecido, el ayuntamiento no tiene nombrado a un administrador, ya que opera bajo la figura de “centro comercial independiente”, por lo que se trabaja en clarificar en qué estatus se encuentra el lugar.

Manifestó que en esos centros de abasto la Segom no puede intervenir de manera individual para poner orden, por lo que se requiere de la ayuda de la autoridad estatal y de la Fiscalía General del Estado.

“Prácticamente en la mayoría de los mercados, en los municipales y de apoyo, se presupone que hay narcomenudeo. Ahí tenemos que entrar con la Policía estatal y con la Fiscalía”, indicó.