Martes, septiembre 30, 2025
Sociedad y Justicia

Hallan local usado para torturar y matar en el Mercado Morelos

de la Fiscalía General del Estado acordonan local en el Mercado Morelos donde se detectaron rastros de tortura.
Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonan local en el Mercado Morelos donde se detectaron rastros de tortura. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Antes de iniciar la actividad comercial de este martes en el Mercado Morelos de la capital poblana, se reportó un fuerte despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de detectar que uno de los locales ubicados en la 48 Norte, cerca del bulevar México 68 y Beisbol, habría sido utilizado como sitio de tortura y asesinato, para después abandonar los cadáveres en el Centro Histórico y en inmediaciones de otros mercados.

De acuerdo con fuentes cercanas a la FGE, en este inmueble, aparentemente en abandono, habría sido asesinado el comerciante de lácteos Willivaldo Chavarría, cuyo cuerpo fue localizado el 15 de septiembre por la mañana en inmediaciones del puente de Analco.

Las indagatorias apuntan a que no fue la única víctima. Durante las diligencias realizadas la madrugada de este martes, se detectaron rastros de sangre mediante pruebas de luminol, así como cuerdas presuntamente utilizadas para inmovilizar a las personas y algunas pertenencias de las víctimas.

Testigos señalaron que en esa zona del mercado prácticamente no existe actividad comercial. Ante ello, la FGE colocó sellos de investigación relacionados con la carpeta FGEP/COT/CGEIHD/HOMICIDIOS-000412/2025.

La dependencia aclaró que este cateo es distinto al realizado un día antes en el mismo mercado, donde fue localizada una motocicleta con reporte de robo en Cuautlancingo. De manera preliminar, también se presume que dicha bodega funcionaba como resguardo de otros vehículos robados en la zona conurbada.

Hacia las 8:10 horas de este martes, tanto las fuerzas federales como los agentes de investigación se retiraron del sitio. Se prevé que en las próximas horas la FGE emita información más detallada sobre los hallazgos y el avance de las investigaciones.

