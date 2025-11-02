Domingo, noviembre 2, 2025
El Mercado Independencia encabeza clausuras municipales en 2025

Decomisaron carne por presuntamente venir de rastros clandestinos

Mercado Independencia en el sur de Puebla figuró con el mayor número de clausuras y operativos en 2025
Patricia Méndez

El Mercado Independencia, asentado en el sur de Puebla, sobresalió como el centro de abasto con más locales clausurados a lo largo del año por la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del gobierno municipal.

Las causas incluyeron condiciones de poca higiene, venta irregular de alcohol, comercialización de productos alimenticios en descomposición y omisión de normas de protección civil, entre otras irregularidades.

De acuerdo con cifras oficiales de la administración capitalina, entre enero y septiembre de 2025 se ejecutaron 51 clausuras en 19 mercados de la ciudad. De ese total, el Independencia concentró 10, lo cual representó 20 por ciento del global y le dio el primer lugar en sanciones. Después aparecieron el mercado La Acocota, con cinco cierres; Venustiano Carranza, Defensores de la República, El Parral y Xonacatepec, con igual cantidad cada uno en diferentes locales.

El informe refirió que otros siete mercados sumaron dos clausuras cada uno, en tanto que los centros de abasto de Xonaca, Santa María, Emiliano Zapata, Historiadores y Mercado de Sabores acumularon una sanción por local en el periodo.

En conjunto, la Comuna efectuó 51 clausuras de enero a septiembre de 2025, aunque faltó información de enero, febrero y mayo. El promedio anual indicó un cierre cada cinco días, sin mostrar tendencia a la baja en las revisiones realizadas hasta el momento.

Apenas en octubre, el Organismo Industrial de Abasto, responsable del Rastro Municipal, realizó un operativo en el Mercado Independencia que concluyó con el decomiso de 57 kilogramos de carne, tras detectar que procedían presuntamente de rastros municipales clandestinos. El producto presentó un riesgo para el consumo humano, por lo que se determinó su retiro inmediato.

Es oportuno recordar el incendio ocurrido en ese centro de abasto en febrero del mismo año, el cual consumió dos locales dedicados al almacenaje de veladoras, perfumes y artículos de papelería. El siniestro tuvo como posible causa un corto circuito.

