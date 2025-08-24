Domingo, agosto 24, 2025
Encuentran cadáver en inmediaciones del mercado 5 de Mayo; es el tercer hallazgo en la zona

Agentes resguardan el área donde fue hallado el tercer cadáver en la 18 Poniente, Puebla. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este domingo fue localizado un cuerpo sin vida dentro de un tambo de plástico azul en la 18 Poniente, en pleno centro de la capital poblana, a escasos metros del mercado 5 de Mayo.

El hallazgo, que generó una intensa movilización policial y militar, ocurre apenas dos días después de que comerciantes encontraron dos cadáveres envueltos en plástico junto con un narcomensaje presuntamente firmado por el grupo criminal “La Familia Michoacana”, según las autoridades.

En este nuevo caso, fueron transeúntes quienes advirtieron la presencia del contenedor abandonado sobre un callejón de la misma vialidad. Al acercarse, descubrieron el cuerpo en su interior y alertaron de inmediato a las autoridades. De manera extraoficial se informó que la víctima sería un hombre, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad.

Tras la denuncia, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano acudieron a la zona para resguardar el área. 

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) realizaron el levantamiento del cadáver y llevaron a cabo las primeras diligencias. La vialidad se mantiene acordonada, al cierre de esta edición.

Cabe destacar que el punto donde fue localizado el tambo se encuentra a tan solo media calle del lugar en el que el pasado viernes abandonaron los otros dos cuerpos. Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los tres ha sido identificado formalmente. 

Sin embargo, la principal línea de investigación apunta a que las víctimas podrían ser vendedores ambulantes vinculados con actividades de narcomenudeo en la zona.

Las pesquisas de los cuerpos de seguridad se centran en la figura de un líder conocido como “El Fede”, señalado como dirigente de comerciantes ambulantes en el mercado 5 de Mayo, a quien iba dirigido el mensaje encontrado junto a los cuerpos del viernes. 

Esta conexión ha reforzado la hipótesis de que los recientes hallazgos están ligados a disputas entre grupos criminales que operan en la zona metropolitana.

A pesar de la gravedad de los hechos, los negocios en las inmediaciones de la zona continúan operando con normalidad, manteniendo sus horarios de atención habituales.  No obstante, vecinos de la calle colocaron una veladora en el sitio exacto donde fue encontrado el tambo.

