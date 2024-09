Pululan mensajes para exhortar a obreros a votar en contra de la propuesta salarial y contractual de Volkswagen

Mediante cadenas de WhatsApp, agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) son llamados a votar en contra del segundo preacuerdo que pactaron el organismo gremial y la empresa, el cual incluye alza salarial 7 por ciento directo al salario y 3.59 por ciento en prestaciones.

En los mensajes de los que se desconoce su autoría, se exhorta a los trabajadores a ir a la huelga y conseguir por lo menos 10 por ciento de alza directo al salario, al considerar que tal y como está la propuesta, de romper el tope salarial de solo dos grupos, no es equitativa ni justa.

A la par, se critica al secretario general del sindicato, Hugo Tlalpan Luna, por no haber conseguido más beneficios para los más de 7 mil 200 trabajadores de planta.

“En la primer consulta rechazamos la propuesta porque queremos más aumento salarial Hugo, no solo el 7 por ciento y por lo visto no te aflojaron más, se nota el compromiso que tienes con la empresa pues te han hecho varios favores… Vamos por el no en la consulta”.