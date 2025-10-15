Miércoles, octubre 15, 2025
De dos disparos privan de la vida a menos de 12 años en Chapulco

Personal de la Fiscalía General del Estado acordona el área donde falleció el menor de 12 años tras el ataque en Chapulco
Personal de la Fiscalía General del Estado acordona el área donde falleció el menor de 12 años tras el ataque en Chapulco.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.- Un menor de 12 años, identificado como Juan, fue privado de la vida de dos disparos; el ataque se cometió en Chapulco, desde donde el menor fue trasladado a Tehuacán, pero falleció minutos después de haber sido ingresado a una clínica particular.

De acuerdo con datos recabados, la agresión a tiros se cometió por sujetos a bordo de una motocicleta, en el barrio Las Bodegas de Chapulco, sobre avenida Nacional entre 5 y 11 oriente. Los agresores aún no identificados abrieron fuego contra un inmueble.

Hasta el momento no se sabe si el menor se encontraba al interior del domicilio blanco del ataque o si fue víctima colateral del hecho. Sus familiares al percatarse de que resultó con lesiones lo subieron de inmediato a un auto particular para trasladarlo a Tehuacán.

Una ambulancia que llegó momentos después abanderó al vehículo para abrirle paso en su trayecto a Tehuacán hasta llegar a la avenida Reforma norte esquina con 12 poniente donde se ubica una clínica particular.

Ya en grave estado el menor fue recibido en la clínica donde los médicos intentaron estabilizarlo, pero el pequeño ya no reaccionó y perdió la vida en ese lugar, motivo por el cual se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para tomar conocimiento del caso.

Asimismo se hicieron presentes agentes de la Policía Estatal y policías municipales que acordonaron el sitio mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Anfiteatro del Panteón Municipal donde se le realizará la necropsia para determinar las causas de la muerte.

Por este hecho se inició una carpeta de investigación donde los familiares del menor tendrán que rendir su declaración sobre cómo ocurrieron los hechos y saber si identifican a los autores del crimen.

