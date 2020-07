Memoria colonizada

En mis pesquisas para el desarrollo de un curso que preparo para la red, encontré una diversidad de controversias sobre el origen del hombre en nuestro Continente. Para quien no lo sepa, la teoría más aceptada es la de que, a partir de las glaciaciones producidas a final del Pleistoceno, fenómeno que inició hace más de tres millones de años, se habría creado un “puente” en el estrecho de Bering mediante el descenso del nivel del mar y habitantes de Asia habrían pasado al Continente Americano sin darse cuenta. Existen otras teorías cuyo origen está en el siglo XIX, que han sido desechadas por múltiples razones. La primera, es que América habría sido poblada desde Australia vía la Antártida o vía marítima desde la Polinesia; otra más, que habría sido desde el mar también, pero directamente desde territorios polinesios. Estas teorías han sido descartadas básicamente porque se piensa que seres tan “primitivos” no habrían tenido la capacidad de navegar semejantes distancias, especialmente porque estamos hablando de la etapa lítica de la humanidad. Una más de las teorías, que además fue descartada de inmediato, es la que estipula que el ser humano no habría llegado de alguna otra parte, sino que tendría su origen en el Continente. Por supuesto, al no encontrarse restos de homínidos tan antiguos como los que se han encontrado en África, en Europa o Asia, se piensa definitivamente que el ser humano tuvo que haber llegado de otras latitudes. Al parecer, la comunidad científica internacional ha dado por buena la teoría del Estrecho de Bering y ya no se exploran nuevas posibilidades. Empero, existen por ahí datos interesantes que pueden modificar la historia.

Por otro lado, la misma comunidad científica ha determinado que los primeros habitantes de América serían aquellos relacionados con los artefactos de piedra denominados “Clovis” -que recibe el nombre del lugar en que fueron encontrados en Nuevo México-, como las puntas y otras herramientas, cultura que habría habitado esa región en torno a los 13 mil años antes de nuestra era según las dataciones de radio carbono realizadas. Tal hallazgo generó en buena parte del siglo XX algo denominado el “consenso de Clovis” que estipulaba que justo en torno a esos años, el ser humano habría migrado a América. Sin embargo, gracias al crecimiento de la arqueología y la paleontología en países de América, como México, Brasil y Chile, las cosas están cambiando. Como afirma David Turnbull en un sugerente estudio publicado en la revista Tapuya, Latin American Science, Technology and Society en 2019, intitulado “Territorializando/decolonizando la Prehistoria Sudamericana: Pedra Furada y el Mastodonte Cerutti”: “La narrativa fundamental ha sido el llamado modelo ‘Clovis First’. (…) Sin embargo, aunque el modelo de Clovis y la primacía de su datación han sido derribados de manera concluyente, su suposición clave subyacente de que la migración a Norteamérica precedió a la migración a Sudamérica sigue sin ser cuestionada en la evaluación de reclamos ambiguos o contenciosos de pre -Sitios de Clovis”. En efecto, no se admite la posibilidad de que las migraciones no hubieran sido de norte a sur o que esa Academia, principalmente de Estados Unidos, apruebe bajo sus criterios otras posiciones. Turnbull escribe lo anterior a partir de la controversia suscitada a raíz de dos hallazgos importantes. El primero, el descubrimiento en 1992 de un sitio en San Diego donde había huesos de mastodonte que aparentemente, según Cerutti, el líder del proyecto, habrían sido triturados con herramientas líticas (de piedra) para obtener otras herramientas de hueso y que habrían sido datados en 130, 000 años aE., fechamientos muy anteriores a Clovis. Las críticas no se hicieron esperar por parte de la comunidad científica, especialmente por aquella vinculada a la versión Clovis debido a que las evidencias “no eran contundentes”. Por otro lado, Turnbull analiza el caso de las múltiples evidencias de presencia humana del Pleistoceno encontradas en la Serra do Capivara en el norte de Brasil, especialmente en el sitio denominado Pedra Furada donde hay pintura rupestre, hogares (fogatas en campamentos de la época) y herramientas, muchos de los que han sido datados entre 48 mil, 32 mil o 25 mil años aE. La encargada principal del proyecto, la paleontóloga brasileña Niede Guidon, ha recibido críticas igualmente por parte de la comunidad científica. Se argumentan todo tipo de cosas, entre las que se cuenta que los fuegos pudieron haberse producido de manera fortuita o natural, no necesariamente por la mano del hombre o que las pruebas estuvieron mal realizadas. Las evidencias están presentes para quien quiera revisarlas.

El asunto no es menor, pues tales hallazgos, junto con los de Tom Dillehay y paleontólogos de la Universidad Austral de Chile en Monte Verde en la región de los Lagos en Chile, que evidencian la presencia de seres humanos en fechas tan lejanas como el 33, 000 años aE., no solo descartan de inmediato la “verdad” de Clovis, sino que además cuestionan la teoría de la propia migración desde Bering a favor de un poblamiento del Cono Sur por otras vías. Para Turnbull, “esto sugiere que la prehistoria sudamericana y la de su gente debe ser separada de la de Norteamérica y debe ser entendida en sus propios términos”. Echa mano de las teorías de estudiosos decoloniales entre los que se encuentran Mignolo o Dussel, para hacernos ver que debemos abandonar esa epistemología colonial y construir una forma diferente de entender nuestra historia y ciencia. Es decir, la narrativa en torno al origen de la humanidad en África, como al poblamiento subsecuente del mundo está en discusión y debe recibir los aportes de otras latitudes, como es el caso de Latinoamérica. Lo que sucede es que el pensamiento colonial se ve vulnerado por estos nuevos hallazgos, es decir, al “dueño/profesor” del pensamiento, le salieron respondones los “subalternos/estudiantes”. Según Turnbull, el dominio del conocimiento puede dejar de estar en manos de Europa y de Estados Unidos, los principales productores y tasadores de la ciencia, que se niegan a abrirse a nuevas perspectivas y eso no agrada, por supuesto. Siendo más concertadores, podríamos decir que ambas teorías podrían tener sustento, es decir, que el poblamiento pudiera haber sido por varias vías.

No obstante, la cerrazón no sólo está en la Academia. Un ejemplo de lo anterior, acaso más pedestre, son las constantes quejas desde los rincones más conservadores de Estados Unidos y de otras partes del mundo -como en Gran Bretaña o nuestro país-, ante el desmantelamiento de la historia esclavista y colonial que es desmantelado por las manifestaciones a raíz del movimiento “Black Lives Matter (BLM)” que remueven estatuas y monumentos a personajes cuyo único mérito fue colaborar con la economía moderna al ser esclavistas. Pero no sólo se queda ahí. Hace poco una amiga me compartió una petición de Change.org para exigir que, en la comunidad de Santa Bárbara, California, se cambie el nombre de “Indio Muerto” a una calle porque ofende a las comunidades nativas de ese país. Igualmente me enteré de que, en San Diego California, se hizo la petición para eliminar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz de una estatua en homenaje al Charro Mexicano que regaló el expresidente a esa comunidad y lo hacen argumentando que dicho personaje fue responsable de la matanza de Tlatelolco en 1968 -él efectivamente se hizo responsable por todo lo que aconteció ese año-. Los que critican estas solicitudes argumentan que eso también es parte de la historia. Puede ser. Sin embargo, hay que decir que lo que no se debe hacer es rendir homenaje a esclavistas o a genocidas; además, se debe aceptar y respetar, por más que moleste, que una calle llamada “indio muerto” puede generar molestia a las comunidades indígenas de ese país y que no está bien, punto. Lo que ocurre es que tanto el pensamiento como la memoria están colonizados, tal cual. Molesta a las comunidades científicas que los países de ese llamado “tercer mundo” quieran y puedan construir su propia historia, así, sin consultarles o pedirles opinión; molesta que las comunidades negras, indias, asiáticas, lo mismo que los movimientos sociales LGBTTTIQ o feministas osen crear su propia sociedad e historia porque exhiben las terribles inconsistencias de la modernidad y sus nefastas expresiones económicas, sociales y científicas. Como afirma Turnbull al hablar de la desacreditación de los sitios comentados, “La respuesta casi universal fue de incredulidad. Tengamos en cuenta la palabra incredulidad. Por supuesto, no se supone que la creencia desempeñe un papel en la evaluación científica, pero, sin embargo, es exactamente lo que expresaron muchos de los críticos…” De lo que se trata es de discutir evidencias, teorías, razonamientos; no dogmas de fe sustentados en ortodoxias científicas verticales producidas desde el discurso hegemónico que lo mismo es colonizador, que racista, excluyente, patriarcal, meritocrático… El mundo es diverso y su historia también, hay que aceptarlo ya y sacudirnos el yugo colonial que todavía nos pesa y bastante.