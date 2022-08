Melissa Castillo busca más éxitos

Ganó medalla de oro en el Havana Open, también una de plata en el PAN-AM Series II de Costa Rica, y ahora la Azteca de taekwondo Melissa Castillo, se prepara para buscar competir en Estados Unidos y Costa Rica a finales de agosto donde desea volver a subir al pódium.

La Tribu Verde tiene una nueva joya del taekwondo entre sus filas, de nombre Melissa Castillo, quien solo este año lleva ganado un galardón de bronce en la Universiada Nacional de Ciudad Juárez, Chihuahua celebrada en mayo; uno de plata en el PAN-AM Series II efectuado en junio en Heredia, Costa Rica; y uno dorado en el Havana Open de Cuba del mismo mes.

“Ha sido un año donde me he exigido demasiado y he tenido muy buenos resultados, estaba un poco nerviosa porque no había competido a nivel internacional (en la categoría) adulto, pero fue un parámetro para medir cuánto me falta trabajar”, expresó.

Actualmente la nueva guerrera verde se encuentra entrenando bajo las órdenes del coach Julio Álvarez, en el campamento Azteca de forma presencial, esto con miras a su evaluación para sus dos competencias mundiales venideras.

“He crecido bastante en este último mes con el profe Julio, que me ha apoyado y estaba atrás de mí siempre buscando la manera de mejorar, haciendo un scouting de todas las competidoras con las que yo voy, para tener un plan antes de entrar a competir, eso me ha ayudado muchísimo a asentar mis ideas y poderlas plasmar en el combate”, comentó la estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Los dos eventos referidos son el President’s Cup en Jacksonville, Estados Unidos, programado para el 18 al 21 de agosto y el XIV Costa Rica Taekwondo Open Championships del 25 al 28 de agosto igualmente en Heredia.

Ambas competencias traen una compleja dificultad pues son de categoría G2, lo cual representan 20 puntos para el ranking mundial y la confirmación de la asistencia de las mejores taekwondoines del planeta.

Para continuar su preparación, muy probablemente participe en las prácticas conjuntas que han organizado los Aztecas de taekwondo con los representativos de la UAP y la UPAEP, programadas para este jueves y la siguiente semana en la propia Universidad de las Américas Puebla.