Se estudia la aplicación de medidas extraordinarias en empresas ante la cuarta ola de contagios de Covid-19: CSR

En el sector industrial por el momento no se toman medidas extraordinarias, ante la cuarta ola de contagios de Covid-19, pero ya comenzaron las pláticas con directivos y representantes de las empresas para definir los pasos a seguir, indicó Constantino Sánchez Díaz, dirigente de la Confederación Sindical Republicana (CSR).

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, comentó que actualmente en las empresas continúan con el lavado frecuente de manos, gel antibacterial, uso de caretas y cubrebocas, entre otras acciones.

Indicó que se ha hecho llamado a los trabajadores a no bajar la guardia y reforzar las medidas, en tanto que cuando alguno de estos presenta síntomas de gripe, de inmediato es enviado al servicio médico para su revisión y descartar o confirmar que sea Covid-19.

Respecto a los aforos, reportó que en las factorías no están al 100 por ciento porque, sobre todo en el sector automotriz, continúa la baja producción, por lo que los trabajadores tienen que descansar más días de los obligatorios.

“Ahorita están las pláticas con las empleadoras, obviamente va a haber encuestas que se tienen que estar haciendo del diario a los trabajadores, si tienen algún síntoma, alguna situación de dolor de cabeza y bueno, eso va a ser del diario estar monitoreando a los compañeros, cada semana va a ser que se empiecen a hacer las pruebas por parte de la empresa, para descartar. Estamos viendo cómo reforzar, pero esto ya se está llevando a cabo en algunas”.

Sánchez Díaz añadió que a la fecha más del 95 por ciento de los trabajadores ya cuenta con las dos dosis de vacunas contra Covid y algunos ya están por recibir la de refuerzo.

Otro 2 por ciento se encuentra con la primera y el resto todavía se resiste a inocularse, argumentando desde que el coronavirus no existe hasta temas de religión.

“Algunos dicen que no se deben de vacunar porque no debe entrar nada su cuerpo… son los mismos que no ha querido vacunarse, ni siquiera la primera dosis y eso que ya les tocaba de acuerdo a la edad”, añadió.

El dirigente de la Confederación Sindical Republicana comentó que ninguna empresa puede actualmente condicionar la contratación o el ingreso al centro de trabajo a los empleados que no cuenten con el certificado de vacunación.

Añadió que los empleadores solo pueden hacerlo en el momento en el que exista un decreto o instrucción del gobierno estatal o federal, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

Cabe mencionar que tan solo entre jueves y viernes de la semana pasada, los casos de infectados con SARS-CoV-2 en el estado de Puebla aumentaron 45.78 por ciento, al pasar de 190 a 277, de acuerdo a los registros de la secretaría de Salud.